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    HaberlerOtomobil Haberleri Mercedes o aracını asfalta indiriyor
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    16.07.2020 - 17:01 |

    Mercedes o aracını asfalta indiriyor

    Mercedes, 730 beygirlik modeli AMG GT Black Series’i asfalta indirmeye hazırlanıyor. Mercedes AMG GT Black Series özellikleri neler?

    Mercedes o aracını asfalta indiriyor

    Bugüne kadar seri üretimde sunulan AMG V8 motor bu modelde de kullanılıyor. Black Series, 2006 yılından bu yana Mercedes-AMG’de özel otomobilleri temsil ediyor. GT Black Series’teki yeni motor, kuru karter yağlamalı AMG 4,0 litrelik V8 Biturbo motora dayanıyor.

    Ancak çok sayıda değişiklik nedeniyle şirket içinde M178 LS2 kodu ile anılıyor. Bu motor 6.700-6.900 d/d aralığında 730 BG (537 kW) güç ve 2.000-6.000 d/d aralığında 800 Nm tork üretiyor

    Mercedes o aracını asfalta indiriyor

    9 saniyenin altına çekti

    Bu otomobil 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,2 saniyede ulaşıyor. 9 saniyeden daha kısa bir sürede 0’dan 200 km/s hıza çıkarken maksimum hız ise 325 km/s. Motorun gücünü yedi kademeli çift kavramalı AMG SPEEDSHIFT DCT 7G şanzuman ile arka aksa iletiyor. Karbon ön tampon altı eklentisi iki aşamada “Sokak” ve “Yarış” (Yarış modu sadece pist kullanımı için) olmak üzere manuel olarak ayarlanabiliyor.

    Böylece farklı kullanım koşullarına uyarlanabiliyor. Yarış modunda aracın ön bölümünün altında öne doğru uzayan ters kanat şeklinde bir difüzör oluşuyor. Sürücü AMG DRIVE UNIT veya AMG DYNAMIC SELECT üzerinden “Konfor” “Sport” ve ''Spor Plus'' olmak üzere adaptif amortisörleri o anki sürüş gereksinimine göre ayarlayabiliyor.

    Yolda aküsü bitti! Sinir krizi geçirdi!Dolmabahçe'de aküsü biten otomobili için sürücülerden yardım isteyen bir vatandaş beklediği karşılığı alamayınca çılgına döndü. Alkollü olduğu da iddia edilen sürücünün aracını tekmeleyerek sinir krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
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