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    HaberlerOtomobil Haberleri Mercedes üretimi durduruyor!
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    17.07.2020 - 17:54 |

    Mercedes üretimi durduruyor!

    Alman otomotiv devi Mercedes, sedan otomobil pazarının en önemli merkezlerinden olan Amerika ve Meksika'da sedan üretimini durdurma kararı aldı.

    Mercedes üretimi durduruyor!

    Mercedes, Tuscaloosa ve Alabama’daki sedan üretimini durduracak. Ayrıca marka bu lokasyonlarda gerçekleşen SUV üretimlerini de boşta kalan kapasiteyle artırmayı hedefliyor. Bu duruma ek olarak marka Meksika’da daha yeni ve daha yüksek kâr marjı olan GLB’nin üretimine odaklanmak için A-Serisi üretimini de bırakacak.

    Daimler perşembe günü 1.68 milyar euro ikinci çeyrek dönemi zararı açıkladı. Marka CEO’su Ola Kaellenius, ''Maliyetleri düşürüp kapasiteyi yeniden ayarlayarak, başa baş noktasını azaltmaya yönelik çalışmalarımızın devam etmesi gerekecek.'' dedi.

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