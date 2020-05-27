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    27.05.2020 - 17:17 |

    Mercedes'ten dev yatırım!

    Alman otomotiv devi Mercedes dev bir yatırıma imza atıyor. Mercedes Benz'in çatı şirketi Daimler, Çinli batarya üreticisi Farasis Energy'e yaklaşık yarım milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

    Mercedes'ten dev yatırım!

    Mercedes Benz'in çatı şirketi Daimler, Çinli batarya üreticisi Farasis Energy'e 480 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

    Şirket kaynaklarına dayandırılan gelişmeye göre, elektrikli araçlara ağırlık veren Daimler'in, batarya konusunda tedarik sıkıntısı yaşamamak için söz konusu adımı atacağı kaydediliyor.

    Geçen yıl karşılıklı anlaşmaya varan Daimler ve Farasis iş birliğine gitmiş ve Farasis Daimler'e lityum-ion batarya tedariki için Almanya'da bir üretim tesisi açmıştı.

    Geçen hafta Çin'de halka arz için onay alan Farasis'in, halka arz sonrası piyasa değerinin 4.2 milyar doları bulması bekleniyor.

    Bir diğer Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in de Çinli batarya üreticisi Guoxuan High-tech Co'nun yüzde 20'sini satın almak için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

    Çinliler ile ortak

    Daimler'in Çinli firmalar ile ilişkisi yeni değil. Geçtiğimiz yaz aylarında, Beijing Automotive Group (BAIC) Alman şirketin yüzde 5 oranındaki hissesini satın almıştı.

    Diğer bir Çinli otomotiv üreticisi Geely de 2018 yılında Daimler'den yüzde 9.7 oranında hisse alımı yapmıştı. Böylece, Çinli şirketlerin Daimler'in yaklaşık yüzde 15'ini kontrol eder hale geldiği görülüyor.

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