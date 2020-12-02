Mercedes’ten Pekin hamlesi

Alman otomotiv üreticisi Daimler ve Çinli ticari araç üreticisi Beiqi Foton, Çin'de yeni bir ticari araç anlaşmasına imza attı. Ülkenin başkenti Pekin'de Mercedes-Benz logolu kamyonlar üretecek iki şirket, bu kapsamda 580 milyon dolarlık yatırım açıkladı.

İki şirketin ortak girişiminin CEO'su Kelley Platt, Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, üretim iki yıl içinde başlayacak.

Bu girişim, Daimler AG'nin son günlerde Çinli şirketlerle birlikte yatırım yapma konusunda attığı ikinci adım oldu. Daimler AG ve Çinli Geely Holding ile 20 Kasım'da yaptıkları ortak açıklamada da, yeni jenerasyon hibrit araç uygulamalarında kullanılmak üzere, yüksek verimli aktarma organlarının ortak üretimi konusunda anlaştıkları duyurulmuştu.

Ortaka çıklamada, Avrupa ve Çin'de piyasaya sürülecek, hibrid araçlar için yeni nesil benzinli motor üretiminin hedeflendiği ve yeni motorların Mercedes-Benz ve Geely'nin markalarında kullanılacağı belirtilmişti.

Mercedes-Benz Cars Operasyonlar Direktörü (COO) Markus Schaefer, ortak açıklamada, "Tamamen karbon-nötr olma hedefimizi koruyoruz. Hedefimiz, 2039 yılına tamamen karbonsuz otomobil filosunu oluşturmak" demişti.