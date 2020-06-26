Michelin, BF Goodrich kamyon lastiklerini yeniledi

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin’in, bu yıl 150’nci yıldönümünü kutlayan markası BF Goodrich, Cross Control 2 lastikleri ile kamyon lastikleri kategorisini yeniliyor. İnşaat ürün gamına yönelik olarak tasarlanan lastikler, kullanıcılara tüm zorlu yol ve hava şartlarında sağlamlık ve yüksek performans sunuyor.

Sağlamlık, performans ve uzun ömürlü kullanım

Avrupa’daki BFGoodrich fabrikalarında üretilen Cross Control 2 lastikleri, 3PMSF işareti ile karlı koşullar dahil olmak üzere her türlü zemin ve ortamda sağlamlık ve çekiş gücü kazandırıyor. Sağlamlık ve yüksek performansı bir arada sunan lastikler, aynı zamanda diş açılabilme ve kaplanabilme özelliği sayesinde BFGoodrich Cross Control D2 lastikleri için %25’ten başlayan ve BFGoodrich Cross Control S2 lastikleri için de %40’a varan uzun ömürlülük sunarak kullanıcıların maliyetlerini önemli oranda düşürüyor.