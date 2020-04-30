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    HaberlerOtomobil Haberleri Mitsubishi Space Star yeni modeli Türkiye'de
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    30.04.2020 - 12:18 |

    Mitsubishi Space Star yeni modeli Türkiye'de

    Japon otomotiv devi Mitsubishi, Space Star’ın 2020 modelini Türkiye’de satışa sunuyor. Mitsubishi Space Star’ın özellikleri haberimizde.

    Mitsubishi Space Star yeni modeli Türkiye'de

    Mitsubishi yetkili satıcılarında yerini alan 2020 Space Star geçirdiği makyaj operasyonu sonucunda tasarımsal değişimine ek olarak güç ünitesinde de sunulan yeniliklerle dikkat çekiyor.

    Mitsubishi'nin Dynamic Shield olarak adlandırdığı, L200 ve yeni ASX modellerinde de kullanılan yeni tasarım diliyle şekillenen makyajlı 2020 Space Star ön camdan itibaren değiştirilen ön yüzün tamamı, kaput, kanatlar, tampon ve ızgaranın kaslı gövdesine ek olarak yenilenen far sistemi yer alıyor. Arkada ise büyütülen ve şık bir stil kazanan tampon, otomobilin daha hacimli ve daha yere yakın görülmesini sağlarken; LED arka farların yeni tasarımı 2020 Space Star'ın arka gövdesinde modern bir görünüm sunuyor.

    Mitsubishi Space Star yeni modeli Türkiyede

    İç mekanda karbon detayların yer aldığı araçta, yüksek kontrastlı göstergeler ve geliştirilmiş multimedya sistemi 2020 Space Star'ın iddialı görünümünü iç mekanda da sürdürüyor.

     Mitsubishi 2020 Space Star, ülkemizde sadece 1.2 litrelik benzinli motorla satın alınabiliyor. Bu motorun aktarma görevini ise CVT şanzıman yerine getiriyor. 1.2 litrelik ünite 3 silindirli ve atmosferik. 80 beygir güç ve 106 Newton metre tork üreten bu motor CO2 salınımıyla da dikkat çekiyor.

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