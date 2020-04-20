Mitsubishi Türkiye'den online hizmet!

Mitsubishi Motors Türkiye, kurumsal web sitesi üzerinden; talep eden müşterilerine ürün gamındaki araçlarla ilgili bilgi vermek için görüntülü arama hizmetine başladı. Müşteriler, istedikleri Mitsubishi markalı araç hakkında seçtikleri yetkili satıcıdan randevu alarak, görüntülü araç tanıtım hizmetinden faydalanabiliyorlar. Mitsubishi Motors Türkiye, potansiyel müşterilerin yanı sıra, mevcut müşterilerinin yetkili servis randevularını online olarak alma imkanı sunuyor.

Mitsubishi’den tam korumalı yetkili servis hizmeti

Yetkili servis hizmetlerini tüm önlemleriyle sürdüren TEMSA Motorlu Araçlar, araç kabulü esnasında tüm araçları ücretsiz olarak dezenfekte ediyor, servis işlemleri tamamlandıktan sonra yine aynı titizlikle dezenfekte ederek teslimatını gerçekleştiriyor. Ayrıca, kabul esnasındaki temizlik işleminden sonra aracın temas noktalarını maskeleme kılıfları ile sararak sonraki işlemleri gerçekleştiriyor.