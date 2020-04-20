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    HaberlerOtomobil Haberleri Mitsubishi Türkiye'den online hizmet!
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    20.04.2020 - 17:52 |

    Mitsubishi Türkiye'den online hizmet!

    TEMSA Motorlu Araçlar, Mitsubishi Motors yetkili satıcı ve servislerinde bütün dünyayı saran Covid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri çerçevesinde müşterilerinin, yetkili satıcı ve servis çalışanlarının sağlığı için önlem ve tedbirlerini arttırdı.

    Mitsubishi Türkiye'den online hizmet!

    Mitsubishi Motors Türkiye, kurumsal web sitesi üzerinden; talep eden müşterilerine ürün gamındaki araçlarla ilgili bilgi vermek için görüntülü arama hizmetine başladı. Müşteriler, istedikleri Mitsubishi markalı araç hakkında seçtikleri yetkili satıcıdan randevu alarak, görüntülü araç tanıtım hizmetinden faydalanabiliyorlar. Mitsubishi Motors Türkiye, potansiyel müşterilerin yanı sıra, mevcut müşterilerinin yetkili servis randevularını online olarak alma imkanı sunuyor.

    Mitsubishi’den tam korumalı yetkili servis hizmeti

    Yetkili servis hizmetlerini tüm önlemleriyle sürdüren TEMSA Motorlu Araçlar, araç kabulü esnasında tüm araçları ücretsiz olarak dezenfekte ediyor, servis işlemleri tamamlandıktan sonra yine aynı titizlikle dezenfekte ederek teslimatını gerçekleştiriyor. Ayrıca, kabul esnasındaki temizlik işleminden sonra aracın temas noktalarını maskeleme kılıfları ile sararak sonraki işlemleri gerçekleştiriyor.

      Motosikletine Karl Marx fotoğrafı yapıştıran oğluna 'parayı veren benim' tepkisiKİLİS'te, Remzi Yırtıcı'nın, oğlunun satın aldığı motosiklete Karl Marx'ın fotoğrafını yapıştırmasına yerel şiveyle tepki gösterdiği video, sosyal medyaya ilgi gördü. Yırtıcı, salgın döneminde insanları tebessüm ettirebildiği için mutlu olduğunu söyledi.
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