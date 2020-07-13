Opel logosunu yeniledi! Mokka ile sergiledi

Opel'in geleceğinin marka yüzü olan 2020 Mokka, Opel Vizor ve tamamen dijital kokpiti Pure Panel ile yollara çıkan ilk Opel modeli oluyor. 2020 Opel Mokka'nın bagaj kapağında özel bir yazı tipi ile yeniden tasarlandı.

Artık logonun alt kısmında yer alıyor. Alman otomobil üreticisinin yeni tasarımı ile yeniden yorumladığı efsanevi marka logosu bundan böyle piyasaya süreceği tüm yeni modellerini süslüyor olacak.

Opel’in Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams, ''Logonun dış çemberi daha ince, daha zarif, daha kibar ve daha belirgin. Bu detaylar markamızın logosunu daha da vurgular nitelikte. tüm detaylar oldukça keskin. 'Opel' yazısı, bir mücevher parçasındaki ince bir gravür gibi çemberin alt kısmına entegre edildi. Bu, safkan Alman bakış açısını ve titizliğini gözler önüne seriyor. Yenilenen şimşekli Opel marka logosunu otomobilin ön tarafında bulunan Vizor’e entegre ettik ve model ismini otomobilin arka tarafında tam anlamıyla ortalayarak konumlandırdık.'' açıklamasında bulundu.

Opel 2020 Mokka ile gelen büyük değişim

Alman otomobil üretcisi, 1963 yılından bu yana, tüm Opel modellerini, marka logosu olan çember içindeki şimşek ile süsledi. Modele ve üretim yılına bağlı olarak logo zaman zaman değişiklik gösterdi. Milenyumla birlikte bir modernizasyon yapılarak, logodaki şimşek üç boyutlu bir görünüm kazandı.

Şirket ve ürün logosu tasarım olarak birbirine daha da yaklaştı. 2016 yılından itibaren, Opel modellerini daha belirgin bir krom logo süslemeye başladı. Resmi şirket logosu 2017 yazında modern ve düz bir formda tasarlandı. Yeni otomobillerde kullanmak üzere yeniden tasarlanan Opel logosu, markanın reklam ve dijital iletişimlerindeki iki boyutlu logosuna uyum sağladı.