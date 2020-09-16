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    16.09.2020 - 16:22 |

    Opel Mokka'da yeni motor seçenekleri

    Opel markasının B-SUV segmenti temsilcisi olan Mokka geride bıraktığımız dönemde yenilenmişti. Yeni otomobilin tasarımı ve teknolojik yeniliklerinin yanında teknik anlamda da var olan geliştirmeleri en çok dikkat çeken detayları arasında.

    Opel Mokka'da yeni motor seçenekleri

    Otomobilinin tanıtımında öne çıkarılan versiyon olan elektrik motorlu Mokka-e'nin haricinde marka, yeni modelin dizel ve benzinli motor seçeneklerini de tanıttı. Benzinli ve dizel motorlar 100 HP (74 kW) ile 130 HP (96 kW) arasında değişen güç seçenekleriyle canlı ve dinamik bir sürüş ile üstün yakıt ekonomisini bir arada sunuyor.

    Opel CEO'su Michael Lohscheller: ''Eğlenceli, verimli ve tamamen yenilikçi bir otomobil olan Mokka, markamızın heyecan verici, ulaşılabilir ve Alman olma değerlerini tam olarak yansıtıyor. Müşterilerimize Mokka'yı elektrikli veya son derece verimli içten yanmalı olmak üzere farklı güç-aktarma çözümlerinden birini seçme özgürlüğü sunuyoruz.'' diyerek sözlerini tamamlıyor.

     

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