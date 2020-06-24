Pirelli'den büyük adım!

Bu gelişme, lastik devi Pirelli’nin 2030 yılına kadar Karbon Nötr olma taahhüdünün ve son Endüstriyel ve Sürdürülebilirlik Planında açıklanan 2025 yılına kadar %100 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanma hedefinin de tanınması niteliğinde bulunuyor.

2025’e kadar CO2 emisyonlarını azaltacak

Daha detaylı olarak, SBTi, Pirelli’nin 2015’ten 2025’e kadar doğrudan ve dolaylı karbon emisyonlarını %25 azaltma ve 2018’den 2025’e kadar hammadde tedarikine bağlı mutlak CO2 emisyonlarını %9 azaltma hedeflerini doğruladı.

CDP (eski adıyla Karbon Saydamlık Projesi), Birleşmiş Milletler - UN Global Compact, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasındaki işbirliğinden doğan SBTi, gezegenin sıcaklığının yükselmesini kontrol altına almak için iddialı hedefler tanımlanmasına yönelik olarak kurumlara kılavuzluk etmeyi amaçlıyor.

“Karbon Nötr hedefimize ulaşmak için doğru yoldayız”

Pirelli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Marco Tronchetti Provera konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Bilim Temelli Hedefler Girişiminin CO2 emisyonlarını azaltma hedeflerimizi doğrulaması, Pirelli'nin tamamıyla Karbon Nötr olma hedefine ulaşmak için doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele taahhüdümüz kalıcıdır. Ar-Ge faaliyetlerimizle yenilikçi malzemeler bulmak ve gezegenin korunmasına katkıda bulunabilecek daha sürdürülebilir süreçleri ve ürünleri benimsemek için her gün çalışmaya devam ediyoruz.”