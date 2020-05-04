Redüktör Nedir? Redüktör Motor Ne İşe Yarar?

Redüktör kelimesi dilimize İngilizceden girmiş bir kelimedir. İngilizce “Reducer” kelimesinden gelmektedir. Redüktör kapalı bir dişli sistemdir. Araç için önemli görevleri bulunmaktadır.

Redüktör Nedir?

Redüktör mekanik, elektrik ve hidrolik sistemlerde kullanılır. Redüktör yüksek derecede torklar üretir, elektrik motorlarının çıkışından düşük beygir gücü ve düşük hız alabilmeyi sağlar. Redüktörün diğer bir ismi ise dişli kutudur.

Redüktörler birçok araçlarda kullanılmaktadır. Genellikle Redüktörlü motor ağır cisimleri hareket ettirmek için çok fazla derecede güce ihtiyaç duyulan işlemlerde uygulanır. Çimento, metal işletme, demir yolu, güç dağıtımı gibi segmentlerde kullanılır. Redüktör kullanılan uygulamalar şunlardır:

- Vinçler

- Konveyörler

- Mikserler

- Taşıyıcılar

- Değirmenler

- Kırıcılar gibi işlemlerde redüktörlere rastlanılır.

Redüktör Motor Ne İşe Yarar?

Redüktör motorların birçok görevi bulunur. Genellikle vinçlerde, değirmenlerde ve kırıcılar gibi

segmentlerde kullanılan redüktör motorlar ile hız düşürülür ve yüksek tork elde edilir. Redüktör sabit devirli olan elektrik motorlarından değişken devirli bir dönme hareketi elde edebilmek için motorun çıkış şaftına bağlanmaktadır. Redüktör motorlar 3 parçadan oluşurlar. Bunlar dişli çark, dişli yatak ve millerden oluşmaktadır. Üretiminde kullanılan malzemeler ise alüminyum, demir ve çelik gibi malzemelerdir. Ayrıca dişlileri de sürekli olarak yağlı olmalılardır. Redüktör sisteminin kullanılmasının belirli amaçları bulunmaktadır.

Redüktör sisteminin kullanılmasındaki amaçlar şunlardır:

- Araçların milleri arasında devinim ve güçleri iletmek.

- Farklı yönlere dönmeyi elde etmek.

- Küçük hacimlerde büyük çevrim oranı oluşturmak.

- İki elemanın dönmesi esnasında iki eleman arasında devinim bakımından bağımsızlık sağlamak.