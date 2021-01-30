Romanya’ya yeni elektrikli araçlar

Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, elektrikli araçlarını farklı ülkelerin şehirleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Karsan geçtiğimiz yıl Romanya’nın Suceava kenti için yapılan elektrikli minibüs ihalesini kazanmasının ardından, sözleşme kapsamında yer alan 10 adet Jest Electric aracını kente teslim etti. Romanya’nın farklı şehirlerinde yollarda olan ve Suceava’da halihazırda 5 adet Jest Electric aracı ile hizmet veren Karsan, filosunu 15 adete yükseltti. Söz konusu ihale sözleşmesinde opsiyonel olarak yer alan 7 adet Jest Electric için de sipariş alan Karsan, bu araçları ise 2021’in ilk çeyreği içerisinde teslim etmeyi hedefliyor. Karsan’ın Romanya distribütörü Anadolu Automobil Rom tarafından gerçekleşen teslimatla Jest Electric’lerin Romanya Suceava Belediyesi’nde kullanımına başlanacak.