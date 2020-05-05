Rot Balans Nedir, Ne İşe Yarar? Araçlarda Rot Balans Ayarı Neden Yapılır?

Rot balans, doğrudan tekerleklerle alakalı bir ayardır. Araçlarda tekerleklere yön veren ekipmanlar rot balansa bağlıdır. Bu nedenle rot balans ayarlarının doğru şekilde yapılması gerekir.



Rot Balans Nedir?



Rot balans, araç tekerleklerinin doğru yöne bakmasını sağlayan bir ayar türüdür. Rot balans aslında araçlarda rot balans ayarı olarak bilinir. Rot balans ayarı ise araç tekerlekleri arasındaki açının eşit olmasını sağlayan bir ayardır. Rot balans ayarı mutlaka bir uzman tarafından yapılması gerekir. Çünkü bu ayar yapılırken bazı makinelerden yardım alınır.



Rot Balans Ne İşe Yarar?



Rot balans, araçlarda doğru sürüş açısından önemli olan bir ayardır. Özellikle tekerlekler arasındaki farkı ortadan kaldıran rot balans ayarı, araçlarda rot balans ayarı nedeniyle ortaya çıkan arızaları ortadan kaldırmaktadır. Özellikle ayar bozukluğu nedeniyle yaşanan araç ve direksiyon titremeleri nedeniyle rot balans ayarı yapılır. Araçlarda ve direksiyonda titremeleri kesmek için rot balans ayarı yapmak gerekir.



Araçlarda Rot Balans Ayarı Neden Yapılır?



Araçlarda rot balans ayarının yapılmasındaki neden araç tekerleklerine giden ağırlığın eşit miktarda yayılmasını sağlamaktır. Eğer aracınızda bir balans ayarı bozukluğu söz konusu ise aracınız titremeye başlar. Bu titreme durumu yüksek hıza ulaşıldığında daha çok hissedilir. Bu durumlarda mutlaka araçlarda rot balans ayarı yapılmalıdır. Rot balans ayarı yapılan araçlarda titreme ve direksiyonda yaşanan sıkıntılar ortadan kalkar.