Salgın ezberi bozdu

Ekinci, “Salgın, insanların sağlığını, ekonomik refahlarını, tüketim alışkanlıklarını, yaşam biçimlerini, bakış açılarını ve daha birçok unsuru ciddi olarak etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Bununla birlikte insanlık, ilk üç-beş aylık bocalamadan sonra bu süreci nasıl yöneteceğine dair daha rasyonel ve planlı düşünmeye de başladı” ifadesini kullandı.

“Yeni normal”de, iş dünyasına da farklı bir anlayış ve iş yapma modelinin egemen olacağını ifade eden Ekinci, “Elbette sektörümüze de daha önce düşün(e)mediğimiz yeni fırsatlar sunuyor. Yapacağımız şey, beyinlerimizin içindeki toprağı yeni kuşağın kazmasıyla kazıp, içindeki bu yeni fırsat cevherlerini ortaya çıkarmak” diye konuştu.