BİST98.399-0.18EURO7.72-0.59USD7.11-1.19ALTIN393.700.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Segment Nedir? Araçlarda Segment Sıralaması Neye Göre Belirlenir?
    ABONE OL
    07.05.2020 - 21:23 |

    Segment Nedir? Araçlarda Segment Sıralaması Neye Göre Belirlenir?

    Araç satın almak isteyen kişiler veya kiralamak isteyen kişiler kendilerine en uygun aracı seçmek için çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar. Bunun için de çeşitli segmentteki araçları incelemektedirler. Peki, Segment nedir? Araçlarda segment sıralaması neye göre belirlenir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

    Segment Nedir? Araçlarda Segment Sıralaması Neye Göre Belirlenir?

    Üretimi ve satışı yapılan 9 farklı segmentte araç bulunmaktadır. Birbirinden farklı segmentteki araçların tamamının özellikleri birbirinden farklıdır. Kimisinin boyutu daha büyükken, kimisinin motor gücü daha küçüktür. Segment sınıflandırmasını bu ve buna benzer faktörler etkilemektedir.

    Segment Nedir?

    Segment, aracın dahil edildiği kategori veya gruba verilen isimdir. Bu kategoriler genellikle araçların boyutlarına ve bazı fiziksel özelliklerine göre oluşturulmaktadır. Segmentler çoğunlukla kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Dolayısıyla farklı coğrafyalarda üretilen araçların segmentleri değişiklik gösterebilmektedir. Bunun sebebi, coğrafik şartlardan dolayı araçlardan beklenen performansların değişiklik gösteriyor olmasıdır. Yine aynı şekilde Avrupa ülkelerinde bulunurken, Türkiye’de satışa sunulmayan çeşitli segmentteki araçlar da mevcuttur. Bu ve buna benzer sebepler segment sıralamasını değiştirebilmektedir.

    Araçlarda Segment Sıralaması Neye Göre Yapılır?

    Dünya çapında 9 farklı segmentte araç üretilmektedir. Segment sıralaması A, B, C, D, E, F, G, M ve J şeklindedir. A segmentteki araçlar mini araç olarak geçerken, J segmenti araçlar genellikle spor araba ve arazi aracının karışımından oluşmaktadır. Segment sıralaması arttıkça, araçtan alınan performans ve konfor da büyük ölçüde artış göstermektedir.

    Segment sıralaması, araçların kolaylıkla birbirleri ile mukayese edilebilmesi için yapılmaktadır. Bir araç alırken veya satarken, aynı segmentte bulunan diğer araçlar ile kolaylıkla mukayese edilmektedir. Bu sayede söz konusu aracın kolaylıkla eksik ya da artı yönleri çıkarılabilmektedir. Bu da çok sayıdaki araç marka ve modelinin arasından seçim yapma ve test etme aşamasını önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.

    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İçişleri'nden yeni 'pazar yerleri' genelgesi

    Son dakika: İçişleri'nden yeni 'pazar yerleri' genelgesi

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yasak yok ve ne zaman? Muğla Bodrum'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte kısıtlama olan 24 il...

    Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yasak yok ve ne zaman? Muğla Bodrum'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte kısıtlama olan 24 il...

    Sıradaki Haber