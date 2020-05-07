Segment Nedir? Araçlarda Segment Sıralaması Neye Göre Belirlenir?

Üretimi ve satışı yapılan 9 farklı segmentte araç bulunmaktadır. Birbirinden farklı segmentteki araçların tamamının özellikleri birbirinden farklıdır. Kimisinin boyutu daha büyükken, kimisinin motor gücü daha küçüktür. Segment sınıflandırmasını bu ve buna benzer faktörler etkilemektedir.



Segment Nedir?



Segment, aracın dahil edildiği kategori veya gruba verilen isimdir. Bu kategoriler genellikle araçların boyutlarına ve bazı fiziksel özelliklerine göre oluşturulmaktadır. Segmentler çoğunlukla kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Dolayısıyla farklı coğrafyalarda üretilen araçların segmentleri değişiklik gösterebilmektedir. Bunun sebebi, coğrafik şartlardan dolayı araçlardan beklenen performansların değişiklik gösteriyor olmasıdır. Yine aynı şekilde Avrupa ülkelerinde bulunurken, Türkiye’de satışa sunulmayan çeşitli segmentteki araçlar da mevcuttur. Bu ve buna benzer sebepler segment sıralamasını değiştirebilmektedir.



Araçlarda Segment Sıralaması Neye Göre Yapılır?



Dünya çapında 9 farklı segmentte araç üretilmektedir. Segment sıralaması A, B, C, D, E, F, G, M ve J şeklindedir. A segmentteki araçlar mini araç olarak geçerken, J segmenti araçlar genellikle spor araba ve arazi aracının karışımından oluşmaktadır. Segment sıralaması arttıkça, araçtan alınan performans ve konfor da büyük ölçüde artış göstermektedir.



Segment sıralaması, araçların kolaylıkla birbirleri ile mukayese edilebilmesi için yapılmaktadır. Bir araç alırken veya satarken, aynı segmentte bulunan diğer araçlar ile kolaylıkla mukayese edilmektedir. Bu sayede söz konusu aracın kolaylıkla eksik ya da artı yönleri çıkarılabilmektedir. Bu da çok sayıdaki araç marka ve modelinin arasından seçim yapma ve test etme aşamasını önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.