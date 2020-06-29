Talep patladı, sıfır otomobilde kuyruk oluştu!

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketi ise doping etkisi yaptı. Kredi paketi Türkiye'de üretilen otomobiller için geçerli olsa da müşteriler yerli ithal ayrımı yapmadı, bayilere koştu. Ancak birçoğu eli boş döndü. Bayiler stoklarında yeterli araç olmadığı için talebi karşılamakta zorlandı.

Haziran’da otomobil talebinde patlama yaşandı

Geçtiğimiz aylarda otomobil satışları koronavirüsün de etkisiyle bir hayli düşmüştü. Ancak yeni normal döneme geçiş, düşük faizler ve diğer bazı teşviklerle birlikte otomobil pazarı tekrardan canlanmaya başladı. Özellikle haziran ayında talebin bir hayli arttığı görülüyor. Biraz sosyal mesafe kuralının da etkisiyle bayiler önünde oluşan kuyruklar dikkat çekiyor.

Bu duruma sosyal medyada dikkat çeken Fransız Renault Grubu'nun Satış Sonrasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, “Otomobil almak için iyi bir zaman olduğunu düşünen müşteriler, showroom’a girmek için sıra bekliyor. 2 yıldır ertelenen talep, teşvik edici krediler, Türkiye'nin demografik yapısı ve koronavirüs korkusuyla toplu taşıma yerine özel araç tercihleri ile sektörümüz biraz nefes alacak.” açıklamasını yaptı.

Yüzde 40 arttı, 60 bini geçecek

Bu arada resmi sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak. Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarının 60-65 bin adet civarında sonuçlanması öngörülüyor. Bu da 42 bin adet satılan Haziran 2019'a göre yüzde 40'lık bir artışın olduğunu gösteriyor. Sektör yetkilileri araç olsa pazarın 90 bini bile zorlayabilecek talebe sahip olduğunu aktarıyor.