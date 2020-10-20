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    20.10.2020 - 16:41 |

    Tesla menzil ve performansı arttırdı

    Tesla, 2021 çıkışlı Model 3 ve Model Y için bazı güncellemeler paylaştı. Buna göre Model 3’ün menzili 48 kilometrelik artışla 568 kilometreye, Model Y’nin menzili ise 15 kilometrelik bir artışla 520 kilometreye çıktı.

    Tesla menzil ve performansı arttırdı

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın en uygun fiytalı modeli olan Model 3 için güncellene geldi. Tasarımında da küçük değişiklikler yapılan 2021 Model 3 performansı ve menzili de artırıldı.

    Model 3'ün Standart paketinde yapılan güncelleme ile aracın menzili 423 kilometreye çıkarıldı. Aracın en uzun menzile sahip paketi olan Long Range 580 kilometreye, performans paketi ise son güncelleme ile 567 kilometrre menzile ulaşabilecek.

    Yapılan güncelleme ile Tesla Model 3'ün performansında da bir artış yaşandı. Model 3'ün Performans paketi 100 kilometre hıza 3.3 yerine 3.1 saniyede ulaşabilecek.

    15 kilometrelik bir menzil güncellemesi alan Model Y ise Long Range paketinde 505 kiometre,  Performans paketinde 480 kilometre menzil sunmaya hazırlanıyor.

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