BİST99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Tesla Model 3'te menzili uzatıyor!
    ABONE OL
    16.05.2020 - 15:26 |

    Tesla Model 3'te menzili uzatıyor!

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şangay kentindeki fabrikasında Model 3 isimli otomobilinin uzun menzilli versiyonunu üreteceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yakında satışa çıkacak otomobilin fiyatı 48 bin dolara denk gelecek

    Tesla Model 3'te menzili uzatıyor!

    Elektrikli araç üretici Tesla, Çin'de bir süre önce devreye aldığı fabrikasında, Model 3 isimli otomobilinin yeni bir versiyonunu üreteceğini duyurdu.

    Şirketten yapılan açıklamada, Model 3'ün daha uzun menzile sahip bir versiyonunun Şangay'daki tesiste üretileceği belirtildi.

    Çin'de 48 bin dolara denk gelecek şekilde 344 bin yuan fiyata sahip olacağı belirtilen otomobilin, yakında satışa çıkacağı kaydedildi.

    Model 3'ün standart versiyonu ise ülkede 271 bin yuandan alıcı buluyor.

    Tesla'nın ABD dışındaki ikinci fabrikası olacak Almanya'nın Berlin kentindeki tesisin de çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

    Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradıHayvanseverliği ile tanınan Emel Müftüoğlu, sevdiği minik ayı yavrusunun saldırısına uğradı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, kaç gün sürecek, nereler açık? Sokağa çıkma yasağı kuralları ve detayları...

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, kaç gün sürecek, nereler açık? Sokağa çıkma yasağı kuralları ve detayları...

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    16-17 Mayıs marketler açık mı? Bugün sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kapalı mı?

    16-17 Mayıs marketler açık mı? Bugün sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kapalı mı?

    Sıradaki Haber