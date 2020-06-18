BİST112.5701.47EURO7.710.24USD6.850.31ALTIN380.190.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Tesla Model S ile menzil rekoru kırdı!
    ABONE OL
    18.06.2020 - 14:36 |

    Tesla Model S ile menzil rekoru kırdı!

    Tesla geliştirdiği teknoloji ile bir rekora daha imza attı. Geliştirdiği batarya teknolojisi ile 402 mil (647 kilometre) menzile ulaştı.

    Tesla Model S ile menzil rekoru kırdı!

    Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomotiv teknolojisinin öncü firması Tesla yeni bir başarıya imza attı.

    Tesla'nın 2020 Model S Long Range Plus versiyonun sunduğu 402 millik (647 kilometre) menzili Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından resmi olarak onaylandı.

    Model S 2012 yılında ilk defa tanıtıldığında 265 mil (426 kilometre) menzil sunuyordu. 

    2020 Tesla Model S, EPA tarafından daha önce yapılan testlerde 391 mile (629 kilometre) çıkabilmişti.

    Tesla Model S ile menzil rekoru kırdı

      Satmaya kıyamadığı baba yadigari otomobili çatıya çıkardıRize'de, inşaat ustası Bülent Çepli, satmaya gönlü razı gelmediği baba yadigarı 1975 model otomobili, vinçle, 3 katlı evinin çatısına koydurdu. Otomobili çatıda görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      2020 LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak?

      2020 LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak?

      Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

      Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

      Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

      Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

      20 Haziran Cumartesi kimlere sokağa çıkma yasağı geldi? Sınırlı sokağa çıkma yasağı nedir?

      20 Haziran Cumartesi kimlere sokağa çıkma yasağı geldi? Sınırlı sokağa çıkma yasağı nedir?

      Sıradaki Haber