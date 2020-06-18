18.06.2020 - 14:36 |
Tesla Model S ile menzil rekoru kırdı!
Tesla geliştirdiği teknoloji ile bir rekora daha imza attı. Geliştirdiği batarya teknolojisi ile 402 mil (647 kilometre) menzile ulaştı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomotiv teknolojisinin öncü firması Tesla yeni bir başarıya imza attı.
Tesla'nın 2020 Model S Long Range Plus versiyonun sunduğu 402 millik (647 kilometre) menzili Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından resmi olarak onaylandı.
Model S 2012 yılında ilk defa tanıtıldığında 265 mil (426 kilometre) menzil sunuyordu.
2020 Tesla Model S, EPA tarafından daha önce yapılan testlerde 391 mile (629 kilometre) çıkabilmişti.