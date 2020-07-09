Tesla o teknolojiye çok yakın!

ABD merkezli elektrikli araç tasarım, üretim ve pazarlama şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin beşinci düzey otonom sürüş teknolojisini geliştirmeye "çok yakın" olduğunu açıkladı.

Yıl sonunda tamamlanacak

Musk, Shanghai'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) yayımlanan video mesajında, teknolojinin temel işlevlerinin bu yıl içinde tamamlanacağına inandığını vurguladı.

Elon Musk 5. seviye otonom sürüşe ilişkin gelişmeyi Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda paylaştı.

Yeni klima sistemi üzerinde çalışıyorlar

Musk ayrıca Tesla'nın yeni bir soğutma sistemi ya da ısı dağıtma sistemi üzerinde çalıştığını ve bu sayede araçlara daha gelişmiş bilgisayarların konulabileceğini söyledi.

ABD Kalifornia merkezli Tesla'nın hisselerinde geçen hafta gerçekleşen hızlı tırmanış sonrası şirket dünyanın en değerli otomobil üreticisi düzeyine yükseldi

Beşinci seviye otonom sürüş nedir?

Son seviye sürüş seviyesi olan beşinci seviye otonom sürüşte hiçbir insan müdahalesi gereksinimi bulunmuyor. Direksiyon idaresi, gaz ve fren pedallarıyla hızlanma gibi tüm hareketler, kritik öneme sahip tüm durumlar ile çevre kontrolü ve trafik sıkışıklığı gibi özel durumlarda aksiyon alması olanaklar dâhilinde.