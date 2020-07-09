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    HaberlerOtomobil Haberleri Tesla o teknolojiye çok yakın!
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    09.07.2020 - 17:56 |

    Tesla o teknolojiye çok yakın!

    Elektrikli otomobilleriyle otomotiv dünyasını değiştiren Elon Musk ve Tesla yeni bir teknolojinin müjdesini verdi. Musk, şirketin beşinci düzey otonom sürüş teknolojisini geliştirmeye "çok yakın" olduğunu açıkladı. 5. seviye otonom sürüş bir araçta gelinebilecek en üst seviye olarak adlandırılıyor. Beşinci düzey otonom sürüş nedir?

    Tesla o teknolojiye çok yakın!

    ABD merkezli elektrikli araç tasarım, üretim ve pazarlama şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin beşinci düzey otonom sürüş teknolojisini geliştirmeye "çok yakın" olduğunu açıkladı.

    Yıl sonunda tamamlanacak

    Musk, Shanghai'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) yayımlanan video mesajında, teknolojinin temel işlevlerinin bu yıl içinde tamamlanacağına inandığını vurguladı.

    Elon Musk 5. seviye otonom sürüşe ilişkin gelişmeyi Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda paylaştı.

    Yeni klima sistemi üzerinde çalışıyorlar

    Musk ayrıca Tesla'nın yeni bir soğutma sistemi ya da ısı dağıtma sistemi üzerinde çalıştığını ve bu sayede araçlara daha gelişmiş bilgisayarların konulabileceğini söyledi.

     ABD Kalifornia merkezli Tesla'nın hisselerinde geçen hafta gerçekleşen hızlı tırmanış sonrası şirket dünyanın en değerli otomobil üreticisi düzeyine yükseldi

    Beşinci seviye otonom sürüş nedir?

    Son seviye sürüş seviyesi olan beşinci seviye otonom sürüşte hiçbir insan müdahalesi gereksinimi bulunmuyor. Direksiyon idaresi, gaz ve fren pedallarıyla hızlanma gibi tüm hareketler, kritik öneme sahip tüm durumlar ile çevre kontrolü ve trafik sıkışıklığı gibi özel durumlarda aksiyon alması olanaklar dâhilinde.

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