Tesla, tam otomatik sürüş sistemine geçti

Ürettiği elektrikli araçlarla sektörün öncüsü olan Tesla otonom sürüş konusunda da bir adım önde görünüyor.

Tesla, son yayınlanan yeni tam otomatik sürüş sisteminin beta sürümüyle birlikte kullanıcılarına artık tam otomatik bir sürüş vadediyor.

Şimdiye kadar hem Tesla'dan hem de Elon Musk'tan gelen uyarılarda sistemin güvenilir olduğu ancak yine de direksiyon başında kalınması ve rehavete kapılmaması gerektiği belirtiliyordu. Beta sürümde de bu uyarılar devam ediyor. Yapılan yeniliklere rağmen sistemsel sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor.

Sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan beta sürümle birlikte tüm kontrolün artık araçlarda olacağı söyleniyor. Yani Tesla otomobiller artık rotaya ulaşabilmek için gerekli dönüşleri yapıp, araç sollayabiliyor.

Şirket sürekli olarak geliştirilecek olan sistemin gelecek günlerde daha fazla kullanıcıya ulaşacağını belirtiyor. Tamamıyla sinir ağlarına dayanan sistem daha fazla insan tarafından kullanıldıkça daha hızlı gelişecek.

KULLANICILAR DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIYOR

Şu ana kadar sürüş sistemini deneyen kullanıcılar deneyimlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Beta sürümünü deneyen ve hiç de fena olmadığını söyleyen bir kullanıcı yazılımın döner kavşakta nasıl hareket ettiğini paylaştı. Aracın son derece temkinli olduğunu söyleyen kullanıcı kavşaktan çıkana kadar aracı kontrol etmediğini belirtiyor.