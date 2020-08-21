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    21.08.2020 - 16:37 |

    Tesla yine rekor kırdı

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse senetleri dün yüzde 6,5 artarak ilk kez 2 bin doların üzerine çıktı.

    Tesla yine rekor kırdı

    ABD'de dün işsizlik maaşı başvurularının tekrar 1 milyonun üzerine çıkmasıyla güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

    Apple, Facebook, Netflix, Alphabet ve Microsoft gibi şirketlerin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın da hisse değeri yüzde 6,5 artarak ilk kez 2 bin doların üzerine çıktı.

    Tesla'nın hisseleri, banka ve yatırımcılara veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv'e göre şu anda beklenen kazancın 148 katı kadar yüksek bir rakamla fiyatlandırılıyor ve bu değerleme, yaklaşan hisse bölünmesinden etkilenmeyecek.

    Tesla'nın hisse senetleri 2020'de yüzde 300'ün üzerinde artış gösterdi. Yaşanan bu artışın ana nedeni olarak corona virüs salgınına rağmen pek çok fabrikasını yeniden operasyonel hale getirilmesi gösteriliyor.

    ABD'de endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki gelişmelerle ABD ve Çin arasındaki gerilimin sakinleşmesine yönelik açıklamalar etkili oldu.

    Geçen yıl 350 dolar seviyesinde bulunan Tesla hisseleri, 2000 dolar seviyesini aşarak son bir yılda en hızlı ivme kazanan otomotiv şirketi oldu.

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