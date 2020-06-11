Tesla'dan elektrikli minibüs mü geliyor?

Geçtiğimiz dönemde elektrikli SUV, kamyon ve Cybertruck modelleri ile adından sıkça söz ettiren Tesla’nın sıradaki projesi belli oldu.

Mashable‘da yer alan habere göre Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla elektrikli minibüs geliştirmek için çalışmalara başladı.

Aynı habere göre, 12 koltuklu elektrikli minibüs Elon Musk tarafından kurulan ve tüneller yardımıyla trafik sorununu çözmeyi amaçlayan Boring Company tarafından kullanılacak.

California eyaletinden gerekli onayları alan elektrikli minibüsün kullanılacağı tünel ağı, Rancho Cucamonga şehrini Ontario Uluslararası Havaalanı’na bağlayacak.

12 yolcu kapasitesinin yanı sıra geniş bir bagaj alanına da ev sahipliği yapacak olan elektrikli minibüs saatte 200 kilometre hızla tüneller içerisinde ilerleyebilecek.