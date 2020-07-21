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    HaberlerOtomobil Haberleri Tofaş, müzeyi tekrar açıyor!
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    21.07.2020 - 17:06 |

    Tofaş, müzeyi tekrar açıyor!

    Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, pandemi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda kapalı kaldığı üç ayın ardından, kapılarını yeniden açtı. Pandemi ile mücadele çerçevesinde hijyen önlemlerinin hayata geçirildiği müzede; ziyaretlerle ilgili birçok tedbir uygulanmaya başlandı.

    Tofaş, müzeyi tekrar açıyor!

    Tofaş tarafından restore edildiği 2002 yılından bu yana tarih ve otomotiv meraklılarını ağırlayan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, kapılarını yeniden açtı. Pandemi ile mücadele kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan müze, ziyaretçilerini hijyen koşulları çerçevesinde ağırlamaya başladı. Pandemi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ziyaret koşullarının değiştiği müzede; birçok farklı noktada tedbirler uygulandı. Müze alanı dezenfekte edilerek, hijyenik gerekliliklerin üst seviyede ve sürekli sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Müze girişine, zemine ve uygun mesafede görülebilir alanlara, maske kullanım talimatları ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yazıları yerleştirildi. Müze personeli de pandemi süreci ve olası riskler konusunda geliştirilecek çözümlerle ilgili eğitimler aldı.

    Tofaş, müzeyi tekrar açıyor

    Ziyaretçi kapasiteleri düzenlendi

    Alınan tedbirler doğrultusunda müze girişinde ateş ölçümünün yapılması, ziyaretçilerin ise sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takması zorunlu hale getirildi. Tüm bunlarla beraber, ziyaretlere “kapasite uyarısı kuralı” da getirildi. Bu kapsamda müze 20, sergi salonu ise 15 kişilik kapasite ile hizmet vermeyi sürdürüyor. Ayrıca grup ziyaretleri ve rehberli turların düzenlenmesi ile eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine bir süreliğine ara verildi. Ziyaretçilere broşür dağıtılmaması ve hediyelik eşya satış bölümü, kafeterya, trafik eğitim pisti, atlıkarınca gibi ortak kullanım alanlarının kapalı tutulması da uygulanmaya başlanan değişiklikler arasında yer aldı.

    Tofaş, müzeyi tekrar açıyor

    Banklar, sosyal mesafe kuralına uygun konumlandı

    Müzenin bahçesinde bulunan banklar ile iç alandaki oturma grupları da seperatörlerle sosyal mesafe kuralına uygun olarak konumlandı. Atıkların ise uygun koşullarda imha edilmesi için giriş – çıkış bölümlerine maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi.

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