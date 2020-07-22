22.07.2020 - 16:48 |
TOGG, İngilizlerin gündeminde!
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, İngilizlerin dikkatinden kaçmadı. İngiliz The Telegraph gazetesi, TOGG’un üretileceği fabrikayı günün önemli gelişmeleri arasında gösterdi.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, İngiliz basınında yer aldı. İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Telegraph'ın internet sitesinde "günün fotoğrafları" başlığı altında Türkiye'nin yerli otomobiline yer verildi.
The Telegraph haberinde, "Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili TOGG'un mühendislik, tasarım ve üretim merkezinin temel atma töreni, Türkiye'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.
Haberde, yerli otomobilin üretileceği tesisin Bursa'da kurulacağı bilgisi paylaşıldı.