85,74BİST1.1381.31EURO9.10-0.76USD7.77-0.51ALTIN474.35-0.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Toyota'nın hedefi 5.5 milyon elektrikli araç!
    ABONE OL
    30.09.2020 - 16:26 |

    Toyota'nın hedefi 5.5 milyon elektrikli araç!

    Toyota, yıllık elektrikli araç satışlarının 2025 yılına kadar 5,5 milyona yükselmesini beklediğini açıkladı.

    Toyota'nın hedefi 5.5 milyon elektrikli araç!

    Toyota CEO'su Seiya Nakao, şirketin elektrikli araç satışlarının, planlanandan 5 sene önce, 2025 yılında yıllık 5,5 milyona yükseleceğinin öngörüldüğünü açıkladı, ancak bu tarihin resmi bir hedef olmadığını ekledi.

    Toyota, 2017 yılında, 2030 yılına kadar, 4,5 milyon adeti hibrit olmak üzere, yıllık 5,5 milyon elektrikli araç astışı hedeflediğini duyurmuştu.

    Nakao'nun yaptığı açıklamada, elektrikli araç üretim ve satışlarının beklenenden hızlı ilerlediğini ve satış hedefini, resmi olmasa da 2025 yılına çekildiğini belirtti.

    Toyota 2019 yılında 2 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirmişti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerginlik

    Son dakika! İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerginlik

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Domuz saldırısına uğradı! O anlar kamerada

    Domuz saldırısına uğradı! O anlar kamerada

    Sıradaki Haber