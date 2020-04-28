Tramer nedir? Araç tramer (hasar) kaydı ne anlama gelmektedir?

Bütün sigorta bilgilerinin toplandığı veri merkezi olarak geçen sistem Tramer olarak bilinir. Uzun ismi ile trafik sigortaları bilgi merkezi şeklinde yer almaktadır. Bu sistem ile birçok farklı işlem yapılabilmekte ve aynı zamanda sorgulama gerçekleşmektedir.

Tramer nedir?

Trafik Sigortaları bilgi merkezi Kurumu olarak kısaltılmış hali ile TRAMER, tüm sigorta bilgilerin toplandığı bir veri deposu şeklinde çalışma prensibine sahiptir. Bu sistem üzerinden herhangi bir araca ait olan sigorta işlemlerine bakılabilir. Özellikle aracın ağır hasarlı olup olmadığı anlaşılabilir ve kaza bilgilerine ulaşım sağlanarak takip edilebilir. Teknolojik altyapı ile beraber online hizmet sistemi kapsamında destek sağlayan tramer, sigorta poliçeleri ile beraber araç hakkında birçok farklı bilgiye ulaşım sağlayan bir sistemdir. Özellikle araca sahip olan pek çok kişi için büyük bir öneme sahip sistem olarak öne çıkıyor.

Araç tramer (hasar) kaydı ne anlama gelmektedir?

Tramer sayesinde araç ile ilgili tüm bilgiler tek bir veri deposu olarak sisteme kaydedilmektedir. Bu sayede birçok bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Bu konuda merak edilen konulardan biri de araç Tramer (hasar) kaydının ne anlama geldiğidir. Bu sistem aracınızın kaza yapıp yapmadığını ve bu konudaki hasar durumuna öğrenmenize olanak tanımaktadır. Aynı zamanda aracın kusur oranı ile beraber sigortada olup olmadığı da öğrenilebiliyor. Bu doğrultuda sistem üzerinden sorgulama yapmak suretiyle araç hasar kaydı hakkında detaylı bilgiye ulaşım sağlanabilir. Bu da Aracın kaza görüp görmediği ve hasar durumu konusunda gerekli bilgiler girilerek tüm gerçekçi sonuçlara ulaşım imkanı veriyor.