Türk mühendisten bir ilk

Sıfır ve İkinci el araba alım satım işlerinde zorunlu olan araç ekspertiz raporunun yanında yeni geliştirilen araç yakıt tüketimi ölçüm cihazı aracın 100 kilometrede ne kadar yakıt tükettiğini net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Oto Ekspertiz Federasyon Başkanı Mühendis Emre Söken tarafından geliştirilen ve patenti kendisine ait olan yakıt test cihazı birçok ekspertiz firması tarafından kullanılarak ikinci el araç piyasasına önemli ölçüde katkıda bulundu. Dünyada ilk kez yakıt test cihazı sayesinde oto ekspertiz yapılırken aynı anda otomobilin yakıt tüketimi de kuruş cinsinden değerlendirilerek aracın 1 kilometrede kaç kuruş yaktığını hesaplıyor. Aracı alacak müşteride rapora bakarak öncesinde aracın ne kadar yakıt tükettiğini bilerek alması hem araç sahiplerine hem de araba almak isteyen vatandaşların yüzünü güldürdü. Emre Söken yeni buluşun önce Türkiye sonra bütün dünya pazarına satarak ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyor.

Ürettikleri cihazın yüzde yüz yerli ve milli olduğunu aynı zamanda patentinin de firmalarına ait olduğunu söyleyen Erhan Demirtaş,"2016 yılında cihazımızın patentini aldık. 2020 yılının Eylül ayına kadar bütün testlerinin başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Bu aydan itibaren de halkımızın kullanımına, hizmetine sunmaya başladık. Bu cihaz araçlarda 1 km kaç kuruş yakıt tükettiğini hesaplıyor. Bunu daha önce dünyada yapan hiçbir firma olmadı. Bu cihaz normal yol koşullarına göre hesaplama yapabiliyor. Biz burada araçlarımız dinamometre üzerinden 100 km/s sabit hızda giderken 1 km ne kadar yakıt tükettiğini hesaplamış oluyoruz. Bunun en büyük avantajı da araçların ekranlarında gösterdiği yakıt tüketimleri tam değer olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim cihazımız yüzde 100 oranda 1 km'de aracın ne kadar yakıt tükettiğini hesaplamaktadır. Artık vatandaşlarımız 2.el araç alırken araçlarını güvenli bir şekilde ekspertiz yaptırırken araçlarının da 1 km ne kadar yakıt tükettiğini bu cihaz sayesinde öğrenmiş olacaklar. Cihazın bir diğer avantajı egzoz emisyonda yapabiliyor olması. Siz burada yaptırdığınız bu test sayesinde egzoz muayenesine gittiğiniz zaman aracınızın egzoz emisyondan geçip ya da geçmeyeceğini buradan öğrenmiş oluyorsunuz. Ayrıca aracın yaktığı yakıtın kalitesini de hesaplayabiliyoruz. Yani araç zengin karışımı mı yapıyor fakir karışımı mı yapıyor bunu da anlayabiliyoruz" dedi.