Volan Nedir? Arabalarda Volan Ne İşe Yarar?

Volan, TDK açıklamasına göre “Bir hareketi bir mekanizmaya aktaran veya makinelerde hareketin hızını düzgün tutmaya yarayan tekerlek” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hem güç aktarımı hem de hareketi düzgün tutmak amacıyla kullanılmaktadır.



Volan Nedir?



Volanın birbirinden farklı 4 görevi bulunmaktadır. Motorun ilk çalışma sürecinde hareketi aktarır, motorun hareketini şanzımana aktarır, dönüş hareketini sağlar, çok daha titreşimsiz bir dönüş yapılmasını sağlamaktadır. Bu özellikleri sayesinde aracın çalışma prensibi için olmazsa olmaz, sürüş konforu için de son derece önemlidir.



Arabalarda Volan Ne İşe Yarar?



Volan ortalama 30-40 cm çapında dişli kasnak olarak çalışmaktadır. Marş motoru ile koordineli bir şekilde çalışan volan, marş motoru tarafından ilk çalışmada döndürülmektedir. İçten yanmalı motorlarda kullanılan Volan, marş motorundan aldığı elektrikli enerjiyi direkt olarak krank miline aktarmaktadır. Krank miline enerji aktarımı tamamlandıktan sonra pistonlar da aşağı yukarı yönlü olarak hareket etmeye başlar. Son aşamada da ateşleme sistemi devreye girerek, araç çalıştırılır. Dolayısıyla tüm mekanik güç aktarımı Volan sayesinde sağlanmış olur.



Krank milinin çapı oldukça küçüktür. Volanın büyük olması sebebiyle, krank milini sürekli dengede tutmaktadır. Pistonların çalışmasını ve milin çalışmasını düzene sokan Volan, dönüşlerde büyük rol üstlenmektedir. Dengesiz halde bırakılmış krank mili, dönüşlerde büyük sarsıntılar olmasına sebep olabilmektedir. Fakat Volan bahsi geçen mili dengeleyerek daha rahat, daha sessiz ve titreşimsiz dönüşler yapılmasını sağlamaktadır. Volan’ın zarar görmesi halinde araçtaki titreşimlerden direkt olarak sorunun ne olduğu anlaşılabilmektedir.