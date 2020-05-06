BİST99.1470.41EURO7.720.73USD7.140.97ALTIN390.890.63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Volkswagen hibrit batarya fabrikası üretime geçirdi
    ABONE OL
    06.05.2020 - 14:34 |

    Volkswagen hibrit batarya fabrikası üretime geçirdi

    Corona virüs nedeniyle üretime ara veren Volkswagen kademeli olarak üretime dönmeyi hedefliyor. Volkswagen’in Mlada Boleslav'daki yüksek voltajlı bataryaları hazırlayan tesisi üretime başladı.

    Volkswagen hibrit batarya fabrikası üretime geçirdi

    Volkswagen Grubu içindeki plug-in hibrid modeller için bataryalar üreten fabrika, 80’den fazla Corona virüs önlemini devreye alarak geri dönüşü tamamladı.

    Otomobil üreticisi, fabrika ve ofis personelini korumak için alınan önlemleri mümkün olan en iyi şekilde belirlerken; Skoda Auto Component Üretimler Bölümü Başkanı Christian Bleiel; “Mlada Boleslav tesisinde, Grup markaları için plug-in hibritlerde kullanılan yüksek gerilimli bataryaları üretiyoruz.

    Volkswagen hibrit batarya fabrikası üretime geçirdi

    Planlamalara göre üretimlere tedarik sağlayacak şekilde hazırlığımızı yaptık. Çalışanlarımızı güvenli tutmak için alınması gereken önlemler en önemli öncelik olmaya devam ediyor.” diyor.

    Skoda bu fabrikada 2019 yılından beri MQB platformda üretilen tüm Audi, Seat, Volkswagen ve Skoda modelleri için batarya tedariki sağlıyor. 200 çalışan bulunan fabrikada kapasitenin bu yıl artırılması planlanıyor.

     

     

    Bursa'da polis otosunu gören gençler kaçacak yer aradıBursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup gencin polis otosunu görüp kaçtığı anlar kameraya böyle yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    20 yaş altı ve çocuklar ne zaman sokağa çıkacak, yasak kalktı mı, 4 saat kaçta başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

    20 yaş altı ve çocuklar ne zaman sokağa çıkacak, yasak kalktı mı, 4 saat kaçta başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte Süper lİg puan durumu fikstürü...

    Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte Süper lİg puan durumu fikstürü...

    Sıradaki Haber