Volkswagen hibrit batarya fabrikası üretime geçirdi

Volkswagen Grubu içindeki plug-in hibrid modeller için bataryalar üreten fabrika, 80’den fazla Corona virüs önlemini devreye alarak geri dönüşü tamamladı.

Otomobil üreticisi, fabrika ve ofis personelini korumak için alınan önlemleri mümkün olan en iyi şekilde belirlerken; Skoda Auto Component Üretimler Bölümü Başkanı Christian Bleiel; “Mlada Boleslav tesisinde, Grup markaları için plug-in hibritlerde kullanılan yüksek gerilimli bataryaları üretiyoruz.

Planlamalara göre üretimlere tedarik sağlayacak şekilde hazırlığımızı yaptık. Çalışanlarımızı güvenli tutmak için alınması gereken önlemler en önemli öncelik olmaya devam ediyor.” diyor.

Skoda bu fabrikada 2019 yılından beri MQB platformda üretilen tüm Audi, Seat, Volkswagen ve Skoda modelleri için batarya tedariki sağlıyor. 200 çalışan bulunan fabrikada kapasitenin bu yıl artırılması planlanıyor.