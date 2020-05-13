Volkswagen üretimi yavaşlattı!

Volkswagen bir e-posta ile yaptığı bilgilendirmede Tiguan, Touran ve Seat Tarraco modellerinin üretiminin yapıldığı iki montaj hattında üretimi geçici olarak durduracak. Ayrıca Golf üreten bir diğer hatta ise bir vardiya azaltmaya gidecek. Bu durumun sebebi ise Avrupa'daki yeni otomobillere olan zayıf talep.

Markanın bu konuyla alakalı açıklaması ise, “Üretimimizi müşteri talebine göre esnek tutmak zorundayız.” şeklinde oldu. Ayrıca durumun olabildiğince çabuk bir zamanda eski haline dönmesini temenni ettiklerini de açıkladılar.

Geçen ay marka Avrupa’da üretimine tekrar başlamıştı ama karantina sürecinin devam etmesi çoğu müşterinin satın alma önceliklerini değiştirdi. Ekonomik yavaşlamaya sebep olan salgın otomobil satışlarını da doğrudan etkiliyor.

Volkswagen, Çin’deki satışların geçen yılın Nisan ayındaki satış rakamlarını aştığını ancak Avrupa’da satışların taleplerin iyileşmesiyle artacağını da belirtti.