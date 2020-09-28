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    HaberlerOtomobil Haberleri Volkswagen'den elektrikli otomobile 15 miyar avro
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    28.09.2020 - 15:37 | | AA

    Volkswagen'den elektrikli otomobile 15 miyar avro

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de ortak girişimlerle elektrikli araç üretimine 15 milyar avro yatırım yapacağını duyurdu.

    Volkswagen'den elektrikli otomobile 15 miyar avro

    Volkswagen Group China tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin Çin'deki ortak girişimleri SAIC VOLKSWAGEN, FAW-Volkswagen ve JAC Volkswagen'in, 2020-2024'te e-hareketliliğe15 milyar avro yatırım yapacağı belirtildi.

    Açıklamada, Çin'de 2025'e kadar Volkswagen'in 15 farklı elektrikli modelinin üretileceği ve şirketin ürün portföyünün yüzde 35'inin elektrikli modellerden oluşacağı kaydedildi.

    Elektrikli araçların üretiminin gelecek ay başlayacağı bildirilen açıklamada, Alman şirketin Çin'de gelecek yıl elektrikli araç satışlarını ikiye katlamayı hedeflediği belirtildi.

    Açıklamada, Çin hükümetinin elektrikli araçlar için şarj altyapısına şimdiden büyük yatırım yaptığı, Volkswagen'in Çin'de batarya teknolojisi ve şarj altyapısında ortaklıklar geliştirmeye devam ettiği aktarıldı.

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