Volkswagen'den yeni sistem!

Otonom sürüşün ortaya çıkmasıyla, otomobil üreticileri radar, kamera ve ultrasonik sensörleri bağlamak ve bunları binlerce satır yazılım kodu gerektiren bir fren ve direksiyon bileşenlerine bağlamak zorunda kaldılar.

Senger Reuters'e verdiği demeçte, "Otomotiv işletim sistemleri oluşturmak için bir yarış var. Otomotiv dışı birçok oyuncunun bu alanda yetkinlik kazandığını görüyoruz."

Volkswagen yönetim kurulu üyesi Thomas Ulbrich Mart ayında ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın elektrikli otomobil ve yazılım oluşturma konusunda rakiplerine 10 yıllık bir başlangıç ​​yaptığını söyledi.

Senger, "Gelecekte muhtemelen otomobil üreticilerinden daha az otomotiv işletim sistemi olacak." Dedi. "İşletim sistemi kendi başımıza kontrol edeceğimiz bir şey değil. Çekirdeğini tanımlayacak ve sonra standartlar oluşturmak için hızlı bir şekilde açık kaynaklı bileşenleri dahil edeceğiz. Bu, ortaklıklar için fırsatlar yaratacak."

Senger, dış ortaklarla kalkınmaya açık kaynak yaklaşımını benimsemenin yeni bir yaklaşım olduğunu söyledi. Diyerek şöyle devam etti: "Bu, geleneksel otomobil üreticileri için neredeyse düşünülemez. Ancak bu, önemli atılım fırsatı.''

Ocak ayında Volkswagen, yaklaşık 3.000 dijital uzman ve 7 milyar avrodan (7.8 milyar $) fazla bir bütçeyle kod satırlarını geliştirmekten sorumlu bağımsız bir birim olan Car Software'i başlattı. 2025 yılına kadar 10.000'den fazla yazılım uzmanına sahip olmak istiyor.

Senger, Volkswagen'nin "birçok şirketle" görüşmelerde bulunduğunu ekleyerek, diğer otomobil üreticilerinden projeye katılıp katılamayacakları konusunda birçok soru aldığını söyledi.

"Fırsatlara bakma sürecindeyiz," diyen Senger, Volkswagen'nin eski yazılımları rakiplerinden entegre etmek yerine yeni bir sistem oluşturmak istediğini de sözlerine ekledi.