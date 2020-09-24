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    HaberlerOtomobil Haberleri Volvo'dan elektrikli araç kararı
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    24.09.2020 - 17:29 |

    Volvo'dan elektrikli araç kararı

    Volvo elektrikli araç stratejisi ve iklim planının çerçevesini oluşturduğunu duyurdu.

    Volvo'dan elektrikli araç kararı

    İsveç merkezli, Çinli Geely Holding'in sahibi olduğu Volvo ilk yeşil tahvilinin çerçevesini oluşturarak yeni elektrikli araç modellerini ve elektrikli araç bataryaları üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını desteklemeyi hedeflediğini açıkladı.

    Belirlenen çerçeve dahilinde toplanan fonların, yatımcılar için iyileştirilmiş bir şeffaflıkla, iklime ilişkin konulara ayrılacağı belirtildi.

    Volvo CEO'su Hakan Samuelson yaptığı açıklamada, "Yeşil Finans Çerçevemiz yatırımcıların Volvo Cars'ın bir elektrikli araç üreticisine dönüşmesine katılmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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