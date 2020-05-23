Volvo'dan 'hız sınırı' uygulaması!

Volvo için biliyorsunuz otomobillerinin güvenliği her zaman ilk sırada yer alıyor. Bunu geliştirmek için elinden geleni yapan ve ölümlü kazayı kendi araçları özelinde sıfıra indirmek isteyen firma, kısa süre önce beklenen adımı attı ve yeni araçlarının maksimum hızını 180 km/s’e sınırlandırmaya başladı.

2021 model yılındaki araçlar için geçerli olacak bu hamle, daha önce de söylediğimiz üzere gayet mantıklı görünüyor. Almanya’daki belirli hız sınırı olmayan yollar haricinde 180 km/s bile birçok kişi için gereğinden fazla yüksek görünüyor. Bu arada yeni araçların hepsi Care Key ile geliyor.

Care Key, açıklandığı kadarıyla artık hız limitine sahip 2021 model tüm Volvo modellerinde standart olarak yer alıyor. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre Care Key, Volvo sürücülerinin otomobillerini, diğer aile üyelerine veya daha yeni ehliyetlerini almış gençler gibi deneyimsiz sürücülere ödünç vermeden önce, otomobilin üst hız limitine sınır koyabilmelerini sağlıyor.

Firmanın açıklamasına göre hız sınırı ve Care Key gibi özellikler potansiyel güvenlik faydalarının ötesinde, Volvo sürücülerine finansal fayda da sağlıyor. Şirket bu güvenlik özelliklerini kullanarak kullanıcılarına özel ve çok daha avantajlı sigortalar sunabilmek için birçok pazarda sigorta şirketleri ile görüşmeler içerisinde bulunuyor.