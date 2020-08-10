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    HaberlerOtomobil Haberleri Xpeng Motors'dan halka arz kararı
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    10.08.2020 - 16:55 |

    Xpeng Motors'dan halka arz kararı

    Çin’in Tesla’ya rakip şirketi Xpeng Motors önemli bir gelişmeye imza atıyor. Xpeng Motors, New York Borsası'nda halka arz için başvuruda bulundu.

    Xpeng Motors'dan halka arz kararı

    CNBC'nin haberine göre halka arz başvurusu Alibaba, Qatar Invesment Authority ve Abu Dhabi'nin egemen varlık fonu Mubadala'nın Xpeng Motors'a 400 milyon dolar daha yatırım yapma kararlarının ardından geldi. Halka arz ile 100 milyon dolar toplanması planlanıyor.

    Xpeng Motors, elektrikli araç pazarında Tesla ile G3 SUV ve P7 sedan modelleri ile rekabet ediyor.

    Halka arz öncesinde 400 milyon dolar fonlamıştı

    Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng Motors ABD'deki halka arzı öncesinde, Alibaba, Katar Yatırım Kurumu ve Abu Dhabi'nin bağımsız yatırım fonu Mubadala'nın da dahil olduğu yatırımcılardan, hedeflenen 300 milyon doların üzerinde, 400 milyon dolar fon toplamıştı.

    Halka açılış öncesinde sermaye artırımına giden Xpeng, temmuz ayında 500 milyon dolar fon toplamıştı.

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