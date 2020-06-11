Yeni Jaguar XE Türkiye’de

Yeni Jaguar XE, yenilenen dış tasarımıyla daha iddialı bir görünüme kavuşurken, markanın spor modeli F-TYPE’dan esinlenen tasarım dokunuşlarıyla sportif görünümünü de kuvvetlendirdi. Yeni Jaguar XE aerodinamiği kuvvetlendirmek için daha geniş bir ön panjura sahip olurken, yatay ‘J’ harfi şeklindeki LED gündüz farlarıyla geniş ve kaslı bir duruş sergiliyor. Arka tarafta ise yeni tampon ve yeni LED stoplar dikkat çekiyor. Yeni Jaguar XE’yi daha da sportif bir karaktere büründüren R-Dynamic tasarım paketinde ise uçak kanatlarından esinlenerek özel olarak işlenmiş yüzeyler, siyah renkli arka difüzör ve yeni jant seçenekleri sunuluyor. İç kısımda, özel dikişli spor koltuklar, Satin Chrome vites değiştirme kulakçıkları ve R-Dynamic sırt amblemleri ile sportif his tam anlamıyla yaşatılıyor.

Teknoloji ve kalitenin buluşması

Sürücülere iç mekanda pek çok değişiklik sunan Yeni Jaguar XE’de, Jaguar’ın iki kişilik spor otomobili F-TYPE’da kullanılan SportShift’in yanı sıra, JaguarDrive Control butonu sunulan özellikler arasında yer alıyor. Yeni direksiyon simidi ve gösterge panelinde Jaguar’ın ilk tamamen elektrikli modeli I-PACE’den izler taşıyan Yeni Jaguar XE, aynı zamanda en akıllı bağlantı sistemlerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, Touch Pro Duo bilgi-eğlence sistemi ve kablosuz şarj teknolojisi de Yeni Jaguar XE’de standart olarak sunuluyor.

Segmentinde ilk defa sunulan ClearSight dikiz aynası, sürücünün arkadaki yolu engelsiz bir şekilde görmesini sağlarken, güvenliği ve konforu daha yüksek bir seviyeye taşıyor. Yeni Jaguar XE’nin arkasında yer alan geniş açılı kamera ile görüntü tek bir hareketle dikiz aynası içinde yer alan yüksek çözünürlüklü ekrana yansıtılabiliyor.

Alüminyumdan gelen performans

Yeni Jaguar XE’nin hafif alüminyum gövde yapısı otomobilin çevik yol tutuşu, güvenliği ve verimliliğinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Alüminyum, gövdenin yüzde 75'ini oluşturuyor ve dinamik yol tutuş ile performansı birleştiriyor.

Tüm Yeni Jaguar XE modellerinde standart olan Dinamik Mod, daha hızlı vites değiştirme, daha keskin gaz tepkisi ve artırılmış direksiyon ağırlığı ile otomobilin sportif karakterini güçlendiriyor. Sürücüler, isteğe bağlı Configurable Dynamics sistemi sayesinde sürüş deneyimini daha kolay şekillendirebiliyor. Bu özellik, aracın motor, şanzıman ve direksiyon tepkilerinin Konfor veya Dinamik ayar seçimi yapılarak kişiselleştirilebilmesini sağlıyor.

Akıllı dört tekerlekten çekiş ile birleşen güçlü ve verimli dizel motor

Yeni Jaguar XE’nin segmentinde öne çıkmasını sağlayan dört tekerlekten çekiş sistemi, Intelligent Driveline Dynamics teknolojisi ile tüm hava koşullarında performansı ve çekişi artırırken, Yeni Jaguar XE’nin arkadan itişli bir otomobilin sürüş keyfini de korumasını sağlıyor. Yeni Jaguar XE, verimli 2.0 litrelik 180 BG ve 430 Nm tork üreten Ingenium dizel motoruyla ülkemizde sunuluyor. Performanslı olduğu kadar verimli de olmayı başaran Ingenium dizel motor ortalama 100 kilometrede 5.2 litrelik yakıt tüketimine sahip.