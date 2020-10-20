Blöf Nasıl Oynanır? Oyun Kuralları Ve Taktikleri

Blöf basit kuralları bulunan ve çok eğlenceli iskambil oyunlarından birisidir. Şans oyunundan ziyade yetenek gerektiren bir oyun olmaktadır. Bu oyunda gözlem, kişisel beceri ve psikolojik analiz oldukça önemlidir.



Blöf Nasıl Oynanır?



Blöf bir deste iskambil kartları ve 3 oyuncu ile oynanmaktadır. 5 kişi ile de oynanabilmektedir. Fakat 5 kişi ile oynanacak ise deste sayısı arttırılmalıdır. Oyundaki temel amaç eldeki kartların diğer oyunculardan önce bitirilmesidir.



Oyun başlangıcında kartlar iyice karıştırılır. Tüm oyunculara 13 adet dağıtılır. Eğer kişi sayısından kaynaklı herkese eşit dağıtılmaz ise elinde en çok kart bulunduran oyuna ilk başlayan oyuncu olur. Ayrıca oyun saat yönünden ters yönde oynanmaktadır.



Oyun Kuralları ve Taktikleri



Oyunu başlatan kişi elinde bulunan kartlardan bir veya bir kısmını masaya kapalı biçimde koymaktadır. Fakat bu kartların kaç tane ve hangi kart olduğu belirtilmelidir. Fakat burada çok önemli bir kural bulur. Oyuncu ortaya koyduğu kağıtların aynı sayı ve türden olmasına dikkat etmelidir. Bu oyunun en önemli kurallarından birisidir.



Daha sonra oyun diğer oyuncuya geçer. Diğer oyuncunun yapacağı 3 farklı seçenek bulunur. Bunlardan biri pas demesidir. Veya oyuncu ortaya kart koyabilir. Ya da blöf diyerek ortada bulunan kartları açabilir. Blöf deyip kartları açar ise kartların ilk oyuncunun söylediği kartlar ile aynı olması gerekir. Eğer blöf ise oyunu başlatan kişiye kartlarını geri verir ve sıra blöfü çıkarak kişiye geçer.



Blöf oyununda bazı taktikler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:



- Oyunu açan kişinin blöfle başlaması her zaman daha mantıklıdır. Çünkü yapılan blöf ortaya çıksa bile sadece oyuncu sırasını kaybetmiş olur.

- Masaya birden fazla blöf konacak ise bu kartlar söylenen kartların olmaması gerekir. Bu sayede el tekrar döner ise gerçek kağıtlar atılıp oyuna devam ettirme şansı yakalanır.

- Elde kağıt kalmamasına özen gösterilmelidir.

- Ortada az kağıt varken blöf yapılması daha mantıklıdır.

- Bu oyunda blöf yapmak çok önemlidir. Fakat blöf yapmak kadar rakibin blöfünü ortaya çıkarmak da oldukça önemlidir.

- Rakiplerinizin 4'den fazla kartı aynı anda masaya koymuşlar ise burada blöf yapıldığı anlaşılır.