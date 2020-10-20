Dama Nasıl Oynanır? Oyun Kuralları Ve Taktikleri

Dama strateji ve zeka oyunlarından birisidir. Uluslararası bir üne sahip olan Dama oyunun mucidi ise Yunan savaşçı Palamed'dir. Tarihçesine bakıldığında ise Milattan Önce Mısırlılara dayanmaktadır. Mısırlılar tarafından bulunan bu oyun daha sonra dünyaya farklı şekillerde yayılmıştır.



Dama Nasıl Oynanır?



Bu oyun iki kişinin karşılıklı oynadığı bir oyundur. Dama tahtası 8*8 şeklindedir. Bazılarında 10*10 ve 12*12 tahta çeşitleri de bulunmaktadır. Dama tahta kareleri ise 64 adetten oluşur. Kareler siyah ve beyaz olmaktadır. Her oyuncuda siyah veya beyaz toplam 16 taş bulunmaktadır.



Oyun taş dizilimi sonrasında başlamaktadır. Taşlar birer sıra ile karşı tarafa iletilmektedir. Eğer ilk sıra beyaz taşlı taraf ise beyaz ilk hamleyi yapar. Daha sonra siyah taşlı taraf hamlesini gerçekleştirir. Bu oyunda ileri götürmede amaç karşı tarafın taşlarını almak ve rakip sahaya girip dama yapmaktır.



Oyun Kuralları ve Taktikleri



Dama oyununun farklı türleri bulunmaktadır. Bu nedenle kuralları da değişebilir. Ülkemizde oynanan Türk Daması oyununun kuralları ise şunlardır:



- İki kişilik bir oyundur. Oyuncu kaldırdığı taşı oynamak zorundadır. Bu hamleden vazgeçemez ve taşını geri koyamaz.

- Eğer rakibin taşını alma hamlesi oluşmuş ise bunun alınması mecburidir. Oyuncunun taşı almaması veya başka hamle yapması imkansızdır.

- Eğer oyuncuda birkaç yöne taş alma durumu oluşmuş ise oyuncunun çok olan yöne doğru hamle yapma imkanı vardır.

- Dama sektirilmez. Sektirme kural dışıdır.



Dama oyunun kuralları dışında pek çok taktiği de bulunmaktadır. Taktik olmadan oynanan dama oyunu bir süre sonra sıkıcı olabilir. Profesyonel dama oyununda bilinen ve çok sık yapılan taktikler bulunur. Bu taktiklere genel olarak askıya alma taktikleri denmektedir. Dama oyununun taktiklerini şu şekilde sıralayabiliriz:



- Dama oyununda çıkmaza girilmemesi için kullanılan taktik ahtapot taktiğidir. Oyuncu ilk olarak 6 taşını feda eder ve sonrasında rakiplerini tuzağa düşürebilir. Bu taktikte taşların bazıları saldırı için kullanılırken bazıları savunma amaçlıdır.



- Çok sık kullanılan taktiklerden bir diğeri de kenarları kullanmaktır. Bu oyunda amaç rakip taşları almak ve damaya girmektir. Burada kenar taşlar kullanılarak karşı tarafa boşluklar yaratılır.