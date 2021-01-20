Dart Nasıl Oynanır? Dart Oyununun Başlıca Kuralları Nelerdir?
Hayatını dolu dolu ve sağlıklı bir şekilde yaşamak isteyenler çeşitli spor alanlarına yönelmektedir. Herkesin zevkine uygun olan ve keyif aldığı oyun türleri bulunmaktadır. Bu keyifli oyunlardan birisi ise dart oyunudur. Dart nasıl oynanır? Dart oyununun başlıca kuralları nelerdir? Diye merak edenler mutlaka vardır. Sizler için dart hakkındaki tüm bilgileri derledik.
Erkek veya kadın fark etmeden her cinsiyetten kişi dart oynayabilir. Boş vakitlerini değerlendirmek ve eğlenmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Kısa süre içerisinde oyuna başlama şansınız bulunmaktadır. Ayrıca maliyeti az olmasından dolayı pahalı olmayan bir spordur. Ekstra ekipman ihtiyacınız yoktur. Dart oyunu oldukça popüler olan ve çıkış tarihi Orta Çağ’a dayanan keyifli bir oyundur. Orta Çağ’da okçular kendilerini geliştirmek için bu sistemi kullanmaya başlamışlardır. Bu sayede dart oyunu ortaya çıkmıştır. Bu oyunu ilk oynayan ülke ise İngiltere’dir. Günümüzde ise birçok kişinin sevdiği ve sıklıkla oynadığı bir oyun türü olmayı başarmıştır.
Dart Nasıl Oynanır?
Dart oyunu maliyeti az olan ve birçok kişinin tercih ettiği eğlenceli bir oyundur. Herkesin oynayabileceği ve hazırlık aşaması olmayan bir oyundur. Oyuna hemen başlanabilmektedir.
- Dart oyununu oynamak için karşınızda iç içe geçmiş olan halkaların yer aldığı hedef tahtası bulunmalıdır. Bu hedef tahtası üzerinde farklı puanlar yer almaktadır.
- Elinize alacağınız küçük okları hedef tahtasına vurarak sayı kazanmaya çalışırsınız.
- Dart oyununda amaç en yüksek puanı toplamaktır. Bu yüzden attığınız okları en yüksek sayılara atmaya çalışmalısınız. Dart kuralları içerisinde bu son derece önemlidir.
Dart Oyununun Başlıca Kuralları Nelerdir
- Her oyuncu kendi dartları ile atış yapmalıdır.
- Atış yapılan dartların uzunluğu 30,5 cm ve ağırlıkları 50 gr. ağırlığında olmalıdır.
- Üç dartın hedef tahtasına atılmasına bir atış denilmektedir.
- Her dart teker teker atılır.
- Dart oku sadece tek elle atılmalıdır. Başka şekilde atılmaz.
- Oyun tahtasından düşen oklar geçersiz sayılır ve tekrar atış yapılmaz. Ayrıca atılan dartların hedefin üzerine gelmesi gerekmektedir. Hedef tahtası dışına isabet eden oklar geçersiz sayılır ve atış tekrar etmez.
- Her darta takılan uçlar çelik başlıktan oluşmalıdır. Ayrıca sabit veya değiştirilebilir şekilde olmalıdır.
- Atılan dartların isabet ettiği rakamlara göre oyuncunun aldığı sayılar belirlenmektedir.
- Dart oyununda puanlama için oyun türüne göre tek sayıdan başlanması gerekmektedir. Örneğin 301 veya 501 gibi sayılardan başlanarak atış sayısı kazanıldıkça bu sayılardan puan düşer.
- Galip olan kişinin belirlenmesi için belirtilen sayının tamamlanması gerekmektedir.