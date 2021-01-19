Kağıt Üzerinde Amiral Battı Nasıl Oynanır, Kuralları Nelerdir?

Birçok oyun çeşidi bulunmaktadır. Bu oyunları her yaştan insanlar oynayarak keyifli bir vakit geçirilmeye çalışılmaktadır. Kazanmaya dayalı olan oyunlarda asıl amaç ise keyifli bir vakit geçirmektir. Bunun için keyifli ve heyecanlı oyunlar seçilerek kurallara uygun şekilde oynanmaktadır. Severek oynanan ve ilgi duyulan oyunlardan birisi Amiral battı oyunudur.



Amiral Battı Oyunu Nasıl Oynanır?



Amiral battı oyunu en az iki kişi ile oynanan ve keyifli geçen bir oyundur. Genellikle iki kişi ile oynanan bu oyunu daha fazla oyuncu ile de oynayabilirsiniz.

● Öncelikle her oyuncu bir kağıt ve kalem alarak büyük bir kare çizer. Sonra bu kare küçük karelere bölünür. Sütunlara sırasıyla A,B,C,D,E,F,G,H,I ve J harfleri yazılır. Satırlara ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayıları yazılır. Oluşturulan kareler savaş alanlarını belirtmektedir.

● Oyun alanına her bir oyuncu 10 adet gemi yerleştirebilir. Bu gemiler ile atış yapmak ve ilerlemek gereklidir. Yerleştirilen gemiler rakibe söylenmez ve tahmin edilmeye çalışılır.

● Oyunun amacı ise verilen komutlar ile karşı oyuncunun gemilerini batırmaktır. Bunun için koordinatlar belirlenir ve atış yapılır. Karşı oyuncu belirlenen noktada hangi geminin vurulduğunu söyler. Buna göre doğru atış yapıp yapmadığınız belirlenmiş olur.

● Rakibinin tüm gemilerin batırmayı başaran kişi oyunun galibi olmaktadır.

Amiral Battı Kuralları Nelerdir?

● İlk başta her oyuncu 100 kareden oluşan 10x10 şeklinde bir oyun alanı hazırlamalıdır.

● Oyun alanı oyuncuların isteğine göre daha büyük bir şekilde çizilebilir.

● Her oyuncu çizmiş olduğu alana gemilerini yerleştirmek zorundadır.

● Oyuncuların isteğine göre gemilerin yerleri ya kağıdın arkasına işaretlenir ya da akılda tutma yöntemi ile belirlenir.

● Oyun şansın yanında stratejik hamlelere dayanan bir oyundur. Stratejik hamleler yaparak doğru kararlar vermelisiniz.

● Koordinatlar söylenirken A4 veya C7 gibi kodlar söylenmelidir. Atışlar bu koordinatlara göre yapılır.

● Bir oyuncunun yaptığı atış başarısız olursa sıra karşı tarafa geçer.

● Oyunda bir kişinin tüm gemileri batana kadar oyun devam eder.

Oyuna yerleştirilmesi gereken gemi sayısı;

● 1 tane Amiral

● 2 tane kruvazör

● 3 tane muhrip

● 4 tane denizaltı