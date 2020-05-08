King Nasıl Oynanır? King Kağıt Oyununun Kuralları Ve Puan Sistemi

İskambil kartları ile oynanan ve çok sevilen oyunlardan birisi de King oyunudur. King oyununun diğer oyunlar gibi birçok özelliği ve kuralları bulunmaktadır. Bu kurallara göre sizde king oyunu oynayabilirsiniz.



King Nasıl Oynanır?



King oyunu toplam da 4 kişi ile oynanmaktadır. 20 el oynanır ve oyun sonunda puanı sıfırdan küçük olanlar oyunu kaybederler. Diğer oyuncular ise bu oyunu kazanır. Bunun yanı sıra oyun koz ve cezalardan oluşmaktadır. Her oyuncu oyun içerisinde 2 kere koz ve 3 kere ceza söyleme hakkı bulunmaktadır.



Koz oyunları içerisindeki amaç çok el açmaktır. Ceza oyunlarındaki amaç ise cezaları almamaktır. Ayrıca ceza oyunlarında koz bulunmaz. Koz çeşitleri; maça, kupa, karo ve sinekten oluşur. Ceza çeşitleri ise; el almaz, kupa almaz, kız almaz, erkek almaz, son iki ve Rıfkı'dır.



Kağıtlar aynı türden büyüklük sırası ile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Vale, Kız, Papaz ve As şeklinde büyümektedir. Puan hesaplamalarında ise koz oyunlarından toplanan puanlar, ceza oyunlarındaki puanlardan çıkartılır.



Oyun bittikten sonra ise oyuncuların kozlardan kazandıkları puanlar toplanır. Cezalardan kaybedilen puanlar da toplandıktan sonra puanı sıfır ve sıfırdan büyük olanlar bu oyunu kazanmış sayılır. Fakat puan sonucu sıfırdan küçük ise bu kişiler oyunu kaybetmiş sayılmaktadır.



King Kağıt Oyununun Kuralları ve Puan Sistemi



King oyunun kuralları şu şekilde açıklanmaktadır:



- Kartlar saatin ters yönünde dağıtılır. Eğer ceza haklarını kullanmış ve zorunlu kozu olan oyuncunun elinde 10'dan büyük kart bulunmuyor ise o turu yeniden dağıtılması istenir.

- Oyuna 2 sahibi başlar. Oyuna başlayan ilk kişi elindeki kağıtları değerlendirdikten sonra o turun koz veya ceza oyunu olup olmayacağına karar verir.

- Bir tur içerisinde tüm elleri alan oyuncu ise King yapmış sayılmaktadır. Diğer oyuncular arasından artı puanda olsalar bile king yapan kişi tek başına çıkmış sayılmaktadır.

- Cezalar arasında kız almak oyunu oynanıyor ise bütün oyun oynayan oyuncular bir kız alır ise oyun tekrarlanır.

- Koz kartı yere koz düşmeden kesinlikle atılmaz.

- Eğer yere koz atılarak başlanmış ise koz yükseltilmek zorunludur.

- Yerde oynana kartın aynı renginden oyuncuda bulunmaz ise koz atarak o eli alabilir. Fakat diğer başka bir oyuncuda o karttan bulunmaz ise ve elindeki kağıtlardan daha büyük bir koza sahip ise onu atmak zorundadır. Bu sayede eli alabilir.

King oyununda puan sistemi ceza turları ile koz turlarının hesaplanması ile yapılır. Ceza turlarında alınan puanlar (-) olarak hesaplanır. Koz turlarında alınan puanlar ise (+) ile hesaplanır. Oyun sonunda her oyuncunun bu puanları toplanır. Ceza ve koz puanlarının toplamı 0'dır.

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