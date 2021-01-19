Reversi Nedir, Nasıl Oynanır? Reversi Oyunu Kuralları Nelerdir?

Oyun oynamak her yaştan insan için keyifli ve heyecan veren bir durumdur. Oldukça farklı oyun çeşitleri olmasından dolayı herkes zevkine uygun olan oyunu oynamayı seçmektedir. İdeal bir oyun olan Reversi oyunu ise zaman geçirmek için güzel bir tercihtir. Bu oyunun orijinal ismi Othello diye bilinmektedir. Ülkemizde ise Reversi diye adlandırılmıştır.



Reversi Oyunu Nasıl Oynanır?



Reversi oyunu 8x8 kareden oluşan bu oyun tahtasında oynanmaktadır. Bu oyunu oynamak için 2 kişi gereklidir. Oldukça basit gibi görünen bu oyunda yaptığınız hamleler oldukça önemlidir. Strateji yaparak oyunda ilerlerseniz daha başarılı olursunuz. Oyunu kazanmak için rakibin hamlelerine dikkat etmeli ve taşlarınızı düzgün bir şekilde yerleştirmelisiniz.

● Oyunda karşılıklı olarak beyaz ve siyah taşlar bulunmaktadır. Oyuncuların ellerinde 32 adet taş bulunur.

● Oyun alanına karşılıklı 2 şer taş konularak oyun başlatılır.

● Oyunun amacı ise rakip taşı kendi taşlarınız ortasına alarak aynı renge çevirmektir.

● Çapraz, yatay veya dikey şekilde rakibin taşını kendi renginize döndürebilirsiniz.

● Elinizdeki taşları kullanarak oyuna devam edebilirsiniz.

● Taşlarınız kenarda ve köşelerde bulunursa oyunu kazanma şansınız artar.

● Oyun sonunda alanda kimin daha çok taşı kalmışsa o oyunu kazanmış sayılır. Bu yüzden taşlarınızı dikkatli bir biçimde kullanmanız gerekmektedir.

Reversi Oyunu Kuralları Nelerdir?

● Boş oyun platformu ile oyuna başlanılmaz.

● Rakipler farklı renkte oyun taşını kullanmalıdır.

● İlk hamle her zaman siyah renkli taşın sahibinindedir.

● Siyah rengi kullanan oyuncu oyuna küçük bir avantajla başlamış sayılır. Bu yüzden tecrübesiz olan kişi siyah taşı kullanırsa daha iyi olur.

● ​​​​​​Eğer rakibin taşını döndürecek hamleniz yoksa pas demelisiniz.

● ​​​​Oyun tahtasının alakasız bir yerine taş koymak yasaktır. Taşları ona göre dizmeniz gerekmektedir.

● Oyunda rakibin hamlelerini sınırlandırmak serbesttir. Bunun için kendi staratejinizi kullanabilirsiniz.

Reversi oyununun mantığı oldukça basittir ancak dikkatli olmanız son derece önemlidir. Plansız hamleler yaparsanız oyunu erkenden kaybedebilirsiniz. Oyun çok zevkli olduğu için sıkılmadan vakit geçirme şansınız vardır. Keyifli bir zaman geçirmek için Reversi oyununu tercih edebilirsiniz.