Satranç Nasıl Oynanır? Oyun Kuralları Ve Taktikleri

Satranç oyunu diğer oyunlardan farklı olarak şansa göre değil farklı stratejilere, taktiklere ve kişinin zekâsına göre kazanma şansını artıran bir oyundur. Satranç oyununda kazanan olmak istiyorsanız, mutlaka bu oyunu kurallarını ve gerekli taktikleri doğru şekilde bilmeniz gerekir.



Satranç Nasıl Oynanır?



Satranç oyunu 8 x 8 bir kare tahta üzerinde oynanan oyundur. Kareler iki farklı renkten oluşur. Bu renkler siyah ve beyaz renklerdir. Tahta üzerinde sol köşe sayılarla ifade edilirken, yatay kısım harflerle ifade edilmektedir.



Satranç tahtasında her karenin bir adı olmaktadır. Satranç oyununda şah, vezir, kale, fil, at ve piyon bulunur. Bunların her birine satranç taşı denilmektedir. Bu taşlar belirli bir düzen içinde tahta üzerine sıralanır ve hareket ettirilir. Satranç oyunundaki amaç ise; rakibin şahını ele geçirmektir. Rakibinizin taşlarını teker teker toplayarak, en sonunda da şahı devirmek oyunu kazanmanın tek yoludur. Burada önemli olan elinizde olan taşların ne şekilde hareket ettiğini bilmeniz ve taşları doğru şekilde hareket ettirmenizdir. Burada kişinin oyun içerisindeki taktikleri ve zekası ön plana çıkmaktadır.



Oyun Kuralları ve Taktikleri



Satranç oyunundaki kurallardan ilki; oyuna beyaz taşlara sahip olan oyuncunun başlamasıdır. Piyonu rakibinizin iç taş sırasına getirdiğinizde, istediğiniz taşı piyon sayesinde alabilirsiniz. Piyon sayesinde vezir, at, fil ve kale gibi tüm taşları alabilirsiniz. Buna satranç oyununda “terfi ettirme” denilmektedir. Satranç oyununda diğer bir kural ise “rok” kuralıdır. Bu kuralda şah ile kale yer değiştirebilir.



Taş olarak şah, bir tehdit altındaysa rok kuralı uygulanabilir. Eğer satranç içerisinde herhangi bir hareket alanı bulunmazsa, pat olur yani oyun iki taraf için de berabere biter. Rakibin taşına almak istediğinizde kendi taşınızı oynatarak rakibin taşının bulunduğu kareye koymanız gerekir. Bu sayede rakibin taşını oyun dışına atmış olursunuz.



Satrançta Kazanma Taktikleri



satranç oyunu büyük bir zeka ve strateji isteyen oyunların başında gelir. Özellikle satranç oyununda kazanmak istiyorsanız, mutlaka şahınızı korumanız gerekir. Şahınızı rok hamlesi yaparak kenarda güvene alabilirsiniz. Satranç oyununda mutlaka strateji geliştirmeye bakın. Aksi halde boş yere ve karşılıksız olarak taş vermiş olursunuz.



Taşlarınızı tahta üzerinde mutlaka merkez bir alanda tutmaya çalışın. Bu sayede rakibinizin yapabileceği hamilelere de azaltabilirsiniz. Az taşlarla ya da belirli taşlarla oyun oynamayın. Mutlaka tüm taşlarınızı oyuna sürerek oyun hakimiyetini artırmaya çalışın.