“İçerik şu anda çağın tek ihtiyacı”

Sadece senaryo yazımı için yola çıkmıştı 2004’te Levent Kazak ve Barış Pirhasan. Aradan geçen zamanda çok şey değişti, tabii Senaryo Stüdyosu da... 17 yıl aradan sonra online olarak yeniden kapılarını açan Senaryo Stüdyosu bu defa hikaye anlatım biçimlerinin tamamını içinde barındırıyor dahası okuma atölyelerini de. Ezel Akay’dan Mehmet Kurtuluş’a, Ayşenil Şamlıoğlu’ndan Elif Çongur’a birbirinden önemli isimler alanlarında atölyeler düzenleyecek. Senaryo Stüdyosu’nun kurucularından Levent Kazak’a Zoom’ladık ve Senaryo Stüdyosu’nun yenilenen hikayesini konuştuk.

Senaryo Stüdyosu 17 yıl aradan sonra bir manada kollarını daha fazla açarak yeniden buluşuyor üretmek isteyenlerle… Genişleyen yelpazeyi konuşarak başlayalım…

2004’te fiziki bir mekandaydık, sadece senaryo üzerine kurulu bir yerdi Senaryo Stüdyosu. Şimdiki bu genişletme operasyonunda başka hikâye anlatma disiplinlerini de işin içine kattık. Biliyorsunuz senaryo tek başına edebi bir alan değil. Bir senaryo filme çekilmediği takdirde hiçbir işe yaramıyor. Senaryo bir hikâye anlatım biçimi ama farklı hikâye anlatma biçimleri de var. Dolayısıyla biz hikâye anlatma disiplinlerini bir araya getirelim, hepsini bir çatı altında toplayalım istedik. Ayrıca sadece yazma değil okuma atölyeleri de var.

Kimler var peki Senaryo Stüdyosu’nda?

Bütün disiplinlerden uzmanlar var. Barış Pirhasan, Ebru Nihan Celkan, Ezel Akay, Ercan Mehmet Erdem, Elif Çongur, Mehmet Ergen, Ayşenil Şamlıoğlu, Mahir Ünsal Eriş, Yiğit Güralp, Firuze Engin, Irmak Zileli, Hüseyin Kuzu, Ender Akay, Bertan Rona, Melisa Üneri, Mehmet Kurtuluş, Ümit Çırak, Selcan Özgür, Nida Dinçtürk, Cansın Dugan, Deniz Göktaş, Kadir Kurtuluş, Ümit Alan, Onur Orhan, Zeynep Güzel, Devrim Kunter, ben ve Kemal Gökhan Gürses.

Senaryo Stüdyosu’na katılacak kişi için nasıl bir periyot işleyecek?

Atölyeyi düzenleyen kişi aynı zamanda yöneticisi de. Kırmızı atölye, çalışma atölyeleri. Buraya hikayeyle başvuruyorlar. Ben hikâyeden treatment’a uzanan bir atölye düzenliyorum. Birlikte olduğumuz sürenin buraya kadar yeteceğini düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımız aynı süre içerisinde senaryoya kadar götürmeyi deneyecekler. Biz kalem oynatmıyoruz, katılımcının çalışmasını sağlıyor ve onu yönlendiriyoruz. Diğer yandan karşılıklı cayma hakkımız da var. Katılımcı bir ayın sonunda ben bu işi yapamıyorum deyip cayabilir. Biz de yeterince çalışmıyorsunuz, bu süreci tamamlayamayacağız deyip cayabiliriz. Hikayeme sponsor arıyorum diye bir bölümümüz var. Turuncu atölyeye başvurular bu başlık altında gerçekleşiyor. Geliştirilebilecek hikayeler varsa bu hikâyeyi yapımcıya sunmak üzere hikâye hakkını katılımcı üzerine yapıyoruz. Başvurularda noterden onaylı olması gerekiyor hikayelerin. Aksi halde başvuru kabul etmiyoruz. Hikâyeyi temsil etme sözleşmesi yaparak yapımcılara sunuyoruz.

Kırmızı, Mavi ve Turuncu renkte atölyeler var. Bize biraz bu renklerin içeriğinden bahsedebilir misiniz?

Mavi atölyeler, kişiye özel. Tek kişilik sınıflar. Irmak Zileli’nin iki yıla uzanan atölyesi var örneğin roman yazanlar için. Her hafta buluşup, yazılanlara bakarak ilerliyorlar. Turuncu sponsorlu atölyeler. Bazı atölyelere biz sponsoruz, bazılarına Gain. Yeni yazar arayışı içerisindeyiz. Mümkün olduğu kadar katılımcıların yazdıklarıyla yürüyeceğiz. Turuncu atölyeler ileri seviye için. Storytel atölyelerinde sesli kitap yazıyoruz. Amacımız bütün atölyelerin turuncu olması. Yazarken para vermek değil para almak gerekir. Dolayısıyla onların profesyonelliğe ilk adımlarını sağlamak üzerine tasarlandı. Sarı atölyelerdeyse temel eğitim ve okumalar var.

Alternatif alanlar ve dolayısıyla azalan yayın süreleri daha kreatif işlerle buluşmamıza yol açacak mı?

İçerik şu anda çağın tek ihtiyacı. Her türlü yatırımı parayla yapabiliyorsunuz. Ama parayla içerik üretemiyorsunuz. İçerik üretmek için zekaya, yaratıcılığa ve zamana ihtiyaç var. Bu üçü de parayla alınabilir şeyler değil. Biz tamamen içerik üretim hedefli bir platformuz. Teknikler değişiyor, biçimler değişiyor biz de bu yeniliklerle birlikte bunları harmanlayarak ilerlemeye çalışıyoruz Senaryo Stüdyosu’nda.

“Atölyeye öğrenci değil hikâye alıyoruz”

Katılmak isteyenler nasıl başvurabilir? Bir sınav ya da eleme mi olacak?

Yolladıkları hikâye dışında bir kriterimiz yok kırmızı atölyeler için. Temel eğitim şartı arıyoruz elbette. Bir de yazma alışkanlığı olmalı ya da senaryo yazmış olmalı ki işin ABC’sini sorarak diğer katılımcıların vaktini çalmasın. Hikayesi çok iyi fakat temel eğitimi yoksa bunu almasını istiyoruz. Her hoca kendi atölyesine başvurulan hikayeleri seçiyor. Biz atölyeye öğrenci değil hikâye alıyoruz.