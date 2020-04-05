Süper kahramanlar pelerin takmaz ev işi yapar

Korona hayatımıza girdiğinden beri sokakların sesi kısıldı, #EvdeKal çağrısıyla milyonlar hayata evden katılıyor. Hâlâ işe gitmek zorunda olanların dışında büyük bir kesim evden çalışıyor. Bu süreçte en büyük yük iş stresinin yanında ev işlerini de omuzlayan kadınlarda. Birçok evdeki görüntü bir elimiz her derde deva sarı bezle toz alırken diğer elimiz klavye ya da telefonda mail atlamama telaşında... Biraz daha şanslıysak da yemeğin altını yakmamış oluyoruz tüm bu koşturmacada. Geçtiğimiz günlerde Yanındayız Derneği’nin “Ev işlerini yapan erkeklerin yanındayız” çağrısına Milliyet Pazar olarak yürekten katılıyor ve hayatı paylaştığımız erkekleri bizler de ev işlerini paylaşmaya davet ediyoruz. Bu konuda sorumluluk alan sporcusundan yazarına, sanatçısından iş insanına birçok önemli isim ev işlerindeki maharetini bizlerle paylaştı ve mesajlarını iletti. Yaşasın elinin hamuruyla erkek işine karışanlar, “Yaşasın ev işleri kadına ait değildir” diye haykıran erkekler.

Özgün - Şarkıcı

“Ayrımcılığın her türlüsüne karşıyım”

“Evlilik demek, paylaşmak demek, yardımlaşmak demek... Hayatı paylaştığım eşimle tabii ki evimizin tüm işlerini de paylaşıyorum. Bugün de elimin hamuruyla ekmek yapımına destek oldum. Ayrımcılığın her türlüsüne sonuna kadar karşıyız. Kadın işi, erkek işi olmaz. Birlikte omuz omuza verildiğinde her türlü işin, zorluğun üstesinden gelinir.”

Ahmet Ümit - Yazar, Yanındayız Derneği Üyesi

“İnanılmaz bir eşitsizlik var”

“Erkekler aslında evdeki işlerin ne kadar ağır olduğunun farkında değil. Hem iş hayatında olan hem de evde çalışan kadınların yükü çok ağır. İşte çalışıyor sonra evine geliyor ütüden bulaşığa koşturuyor, çocuk varsa bir de çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor. İnanılmaz bir eşitsizlik var. Bugünlerde bizzat yaşayarak bunu görebilirler. Eve kapanan herkes için sıkıntılı bir dönem. Yapacak iş bulmak gerekiyor. Bu noktada erkekler ev işlerine, çocuğun bakımına yardımcı olarak hem evde bir işe yarayabilir hem de eşlerine yardımcı olabilirler. Korona günleri şüphesiz ki talihsiz ve kötü bir süreci başlattı ama bu sürecin içinde kadınların taşıdığı yükün, harcadığı emeğin farkına varılması açısından bir fırsat da doğurmuş olabilir. Şimdi biz erkeklere düşen görev hayatı paylaştığımız kadınlarla eşit sorumluluk alarak evdeki iş yükünü omuzlamak ve bir ölçüde onlara yapılan haksızlığı gider Korona hayatımıza girdiğinden beri sokakların sesi kısıldı, #EvdeKal çağrısıyla milyonlar hayata evden katılıyor. Hâlâ işe gitmek zorunda olanların dışında büyük bir kesim evden çalışıyor. Bu süreçte en büyük yük iş stresinin yanında ev işlerini de omuzlayan kadınlarda. Birçok evdeki görüntü bir elimiz her derde deva sarı bezle toz alırken diğer elimiz klavye ya da telefonda mail atlamama telaşında... Biraz daha şanslıysak da yemeğin altını yakmamış oluyoruz tüm bu koşturmacada. Geçtiğimiz günlerde Yanındayız Derneği’nin “Ev işlerini yapan erkeklerin yanındayız” çağrısına Milliyet Pazar olarak yürekten katılıyor ve hayatı paylaştığımız erkekleri bizler de ev işlerini paylaşmaya davet ediyoruz. Bu konuda sorumluluk alan sporcusundan yazarına, sanatçısından iş insanına birçok önemli isim ev işlerindeki maharetini bizlerle paylaştı ve mesajlarını iletti. Yaşasın elinin hamuruyla erkek işine karışanlar, “Yaşasın ev işleri kadına ait değildir” diye haykıran erkekler. mek olmalı.”

Selim Soydan Eski Fenerbahçe futbolcusu ve İş insanı

“Hayata hep eşitlikçi baktık”

“Hülya hep onun en büyük şansı olduğumu söyler. Benim de en büyük şansım, odağım, en büyük sevgim Hülya… 52 yıl boyunca ona olan saygımı ve sevgimi gerek işinde, gerek sosyal hayatında, gerek ev içinde her zaman hissettirdim ve de hissettirmeye devam ediyorum. Benim bu hayattaki önceliğim Hülya’dır. Kendimden önce onu düşünürüm. Biz hayata hep paylaşımcı ve eşitlikçi bir anlayışla baktık. Bu nedenle de saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörüyle geçti yıllarımız. Bunun aksi olduğunda ortak bir yaşamın sürdürülebilmesi mümkün değil. Bu nedenle bazı görevleri sadece kadınların sorumluluğuymuş gibi görmemek gerekiyor. Alışveriş listesini birlikte yaparız, ben gidip bizzat alışveriş yaparım mesela. Birlikte mutfakta yemek yaparken vakit geçirmenin keyfi de apayrı...”

Caner Erdeniz - Basketbolcu

“Paylaşmak güzeldir”

“Küresel bir salgın olan Covid-19 ile mücadelede herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği gibi biz de çok acil bir ihtiyaç olmadıkça evimizden dışarı çıkmıyoruz. Bu süreçte tabii ki ev işlerini karı koca bölüşüyor olmak çok önemli. Eşim Müge yemek işleri ve dört aylık bebeğimiz Vina ile daha çok ilgilendiği için ona bulaşık ve temizlik işlerinde yardımcı oluyorum. Sadece bu süreçte değil birlikte bir hayat ve aynı evi paylaştığımız eşimize her zaman yardımcı olmamız gerekir. Ev işleri kadın erkek ayırt etmeden tek kişinin sorumluluğu olmamalı. Paylaşmak güzeldir.

Edip Tepeli - Oyuncu

“Eşitlik evimizin doğasında var”

“Geçirdiğimiz bu post apokaliptik film senaryolarını anımsatan tuhaf dönemlerde değil yalnızca, bizim evin doğasında var eşitlik. Ama her evin gerçekliğinin bu olmadığını biliyoruz maalesef. Normal zamanlarda göstermediğimiz dayanışmanın, yaşam pratiği ve mutluluğumuz üzerinde ne kadar önemli olduğunu idrak ettirecekse bu zor günler, bizi üzdüğü ve korkuttuğu kadar kuvvetlendirebilir de. Böyle olmasını umuyoruz.”

Tayfun Bayındır - Milliyet Gazetesi Spor Müdürü

“Erkekler elini taşın altına soksun”

‘‘Aslında ev işlerine hiç de yabancı değilim. Mutfağa girmeyi de çok severim, şaşıracaksınız ama ütü yapmayı da. Genelde pantolon ve gömlek gibi önemsediğim giysilerimi kendim ütülerim. Benim için zor olmadı. Ama böyle kritik bir dönemden geçerken eğer eşlerine destek vermeyen hemcinslerim varsa onlara tavsiyem daha bir süre evde olacağımıza göre ellerini taşın altına sokmaları, emin olsunlar çabucak alışırlar!’’

Kerem Görsev - Caz Sanatçısı, Piyanist ve Besteci

“Müzik sisteminin temizliği bende”

“Evde hayatımızı geçirdiğimiz bugünlerde ben de evdeki piyano, davul ve müzik sistemlerimin temizliğini yapıyorum. Mutfak işlerine ellerimi ve parmaklarımı her daim kesici aletlerden korumam gerektiği için giremiyorum. Ben de buna dikkat ederek evde yapabileceğim işleri üstleniyorum.”

Ferhat Göçer - Şarkıcı

“Ev işi salt bir cinsiyete yüklenemez”

“Günümüzde en sık rastlanan sorunlardan biri ev işlerinin kadına anlamsız yüklenmesi diyebiliriz. Ben ‘Hayat müşterektir’ diyen kısımdayım. Kadınların toplumsal alandaki yerinin önemini kavrayamamış kişilerin ‘Erkek eve ekmek getirir, kadın evinin işini yapar’ düşüncesini artık bu yüzyılda görmek istemiyorum. Kadın erkek eşitliğini her alanda savunduğum gibi ev işlerinde de savunuyorum. Evliliklerde ve beraberliklerde bu dengeyi oturtan çiftlerin arttığını çevremde görüyor ve mutlu oluyorum. Erkek ev de temizler, bulaşık da yıkar, yemek de yapar, eşine kahvaltı da hazırlar. Bundan doğal bir şey olabilir mi? Ev işi salt bir cinsiyete yüklenilmiş görev değildir. Ailedeki her bireyin karşılıklı anlayış, sevgi, saygı ve toleransıyla bu zor sürecin üstesinden geleceklerine inanıyorum.”

Hüsamettin Koçan-Ressam

“Yaşam ortak”

“Bizim 47 yıldır süren bir düzenimiz var. Kaba kuvvet gerektiren işler bana aittir. Zarafet gerektirenlerse Oya’ya. Bu hemen hemen hiç değişmedi. Bahçenin bakımı, çimlerin biçilmesi, odun taşımak, şömine yakmak... Bu gibi işler benden sorulur. Ev işlerinde de bana ihtiyaç oluyor. Mesela geçen gün bir yığın kereviz soydum. Bugün ise patatesleri bence gayet güzel soydum. Oya beğendiğini söylüyor. Köpeğimiz Dost, bizi terk etmeden önce yemekleri pişirmek ve servis hizmeti yapmak da benden sorulurdu. Unutmadan mangal işlerinde de ciddi bir köseleciyim. Çok konuştuğumdan etleri hep kuruturum ama Oya benim iyi bir mangalcı olduğum konusunda ısrarlı. Yaşam ortak.”

Erdal Özyağcılar - Oyuncu

“Mutfak genelde benim alanım”

“Güzin ile olan evliliğimizde her zaman hayatı paylaştığımız gibi yüklerimizi de paylaştık. Sadece korona günlerinde değil her zaman ev işlerine yardımcı olan biriyim. Mutfak genelde benim alanım. Sabah beraber günün menüsü üzerine konuşur ve görev dağılımı yaparız.”

Gökhan Çınar - Uzman Klinik Psikolog

“Bunun adı hayat ortaklığı”

“Biz eşimle bu hayatı paylaşıyoruz. Paylaşarak ilişkiyi ilişki, evi ev, bizi biz yapıyoruz. Bugün yemekleri ben yaptım. Bu bir ‘destek’ değil, bu ona bir ‘iyilik’ değil, bu bir ‘yardım’ da değil. Bunun adı hayat ortaklığı. Bazen tembelliği bazen de işleri paylaşacağız tabii ki. Ortak bir hayatımız varsa ortak sorumluluklarımız da olacak. Mutfağın dağınıklığına ses etmeyin lütfen. Yemekler güzel oldu!”

Görgün Taner - İKSV Genel Müdürü ve Yanındayız Derneği Kurucu Üyesi

“Paylaşmak iyileştirecektir”

“AÇEV’in 2017 araştırmasına baktığımızda ülkemizde babaların yüzde 50’si çocuğunu hiç tuvalete götürmedi, yüzde 35’i hiç tırnaklarını kesmedi. Ailedeki böylesi keskin rol tarifleri sağlıksız ilişkiler doğuruyor. Karantina süreci daha iyi bir baba olmak için bir fırsat bu anlamda. Çocuğumuzun odasını onlarla birlikte toplayabilir evden çalıştığımız bu süreçte ev işlerini eşimizle paylaşarak yapabiliriz. Alışkın olmadığımız ve bizi strese sokan bu süreçte yükü paylaşmak hepimizi iyileştirecektir. Kısacası ev işlerini yapan erkeklerin yanındayız.”