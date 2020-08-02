Uykusuzluğa dijital çözüm

İyi bir uykunun fiziksel ve mental sağlığımız üzerindeki kritik önemini bilsek de uykusuzluk, hepimizin bir dönem ya da hayat boyu şikayetçi olduğu konulardan biri. Başlıca nedenleri arasında özellikle stres ve kaygının yer aldığı uykusuzluk probleminin pandemi döneminde kaçınılmaz olarak yaygınlık kazandığı da biliniyor. Uykusuzluğa çözüm bulmak üzere başvurulacak çok sayıda yöntem olsa da, bunun en ucuz ve kolay yolu şüphesiz dijital uygulamalar. “Sleepio” adlı uygulama da bunlardan biri.



Uykusuzluk sorununa karşı 6 hafta süren dijital tedavi programı sunan uygulamanın, aynı gerekçeyle alınan yüz yüze terapi tedavisinden daha başarılı sonuç verdiği ortaya çıktı. İngiltere’de 7 bin 78 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, uykusuzluk tedavisinde yüz yüze terapinin başarı oranı yüzde 50’yken, Sleepio uygulamasında bu oran yüzde 56’ya çıktı. Sleepio kullanıcıları uyku sürelerine haftada 6 saatten daha fazla zaman eklemeyi başardı, uyku hapı kullanımını azalttı, doktora gitme ya da yorgunluk nedeniyle işten izin alma sıklıkları azaldı ve genel olarak kaygı düzeylerinde düşüş yaşandı. Sleepio, aynı zamanda İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’yle iş birliği içinde çalışan Big Health adlı şirket tarafından geliştirilen bir uygulama. Tedavide ise bilişsel davranışçı terapi tekniklerine dayalı bir yöntem benimsenmiş. Uygulamanın arkasında ise aynı zamanda Big Health’in de kurucularından olan, Oxford Üniversitesi Uyku Tıbbı profesörü Colin Espie var. Sleepio’yu “dijital ilaç” olarak tanımlayan Espie, uygulamanın uyku problemlerine karşı ulusal çapta yaygınlaşmasını savunuyor.



Sistem nasıl işliyor?



Sleepio’yu ücretsiz olarak internet sitesi üzerinden kullanmak ya da uygulama olarak cep telefonuna indirmek mümkün. Sonrasında uykusuzluk probleminize dair çeşitli soruları yanıtlayarak oluşturduğunuz uyku profilinize uygun öneri ve tekniklerle destek alabiliyor, 20-30 dakikalık uyku seanslarına katılabiliyorsunuz. Ayrıca kaydettiğiniz ilerlemeyi takip etmek üzere bir uyku günlüğü seçeneği de var. Uygulama, hamileler ve 16 yaş altı dışında uykusuzluk problemi yaşayan tüm yaş gruplarına tavsiye ediliyor.