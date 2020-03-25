EvdeKal Masa başı çalışanlar için sağlıklı atıştırmalık tarifler

Masa başı çalışanlarının en büyük sıkıntılarından biri de beslenme düzeni... Özellikle masa başında bastırılamayan yeme isteği sağlığı tehdit ediyor ve kilo almanızı sağlıyor. Sağlıksız atıştırmalıklar tüketmek yerine çok pratik ve yapması çok basit olan sağlıklı atıştırmalıklara yer verdik. Özellikle ofis çalışanları ya da home office çalışanları için oluşturduğumuz bu tarifler gün içerisinde şeker ve sürekli yeme isteğinizi bastıracaktır.

Meyveli ve yulaflı bar





Malzemeler:

-1 adet muz

-1 tatlı kaşığı (silme) zeytinyağı

-Yarım su bardağı süt

-1 yemek kaşığı bal

-2,5 su bardağı yulaf

-1 su bardağı doğranmış elma (Üzerine limon sıkarak kararmasını önleyebilirsiniz.)

-3 yemek kaşığı hindistan cevizi

Hazırlanışı:

-Muzu ezdikten sonra üzerine zeytinyağı, süt, bal ve yulafı ekleyip karıştırın.

-En sonunda hindistan cevizi ve elmaları da ilave edip karıştırdıktan sonra, karışımı fırın tepsisine yayarak önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

-Dilimlere ayırıp, ara öğünlerde bir kutu (200 milimetre) az yağlı süt ile birlikte birer dilim tüketebilirsiniz.

Baharatlı salatalık





Malzemeler:

-3 adet salatalık (orta boy)

-Tuz

-Limon

-Acı pul biber

-İstediğiniz başka baharatlar

Nasıl yapılır?

-Salatalıkları 2 parçaya ayırın ve daha sonra üzerine limon sıkın.

-Tuz ve baharatları da ekleyerek gün içerisinde aperatif olarak tüketebilirsiniz.

-Aynı işlemi havuç kullanarak da yapabilirsiniz.

Keten tohumlu yulaflı bar





Malzemeler:

-3 adet muz

-1,5 su bardağı ince çekilmiş yulaf

-4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

-3 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

-1/2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

-1/2 çay bardağı kuru üzüm

-1/2 çay bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

-1/2 çay bardağı öğütülmüş keten tohumu

-1/2 çay bardağı susam

-2 yemek kaşığı chia tohumu

-6 yemek kaşığı su

-2 yemek kaşığı haşhaş

-2 yemek kaşığı tarçın

-1 paket vanilya

-1/2 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Besleyici ve bir o kadar da tok tutan atıştırmalık barları hazırlamak için; chia tohumu ve suyu karıştırarak bir kenarda bekletin.

-Kabuklarını soyduğunuz olgun muzları bir çatal yardımıyla ezin. Ayçiçek yağı, vanilya ve akçaağaç şurubu ile karıştırın.

-Suda beklettiğiniz chia tohumlarını bir mutfak robotunda öğüttükten sonra muz karışımına ekleyin.

-Geniş bir kapta yulaf, ceviz içi, kuru üzüm, rendelenmiş Hindistan cevizi, öğütülmüş keten tohumu, susam, haşhaş, tarçın ve tuz gibi kuru malzemeleri harmanlayın.

-Kuru malzemeleri muzlu karışım ile bir spatula yardımıyla karıştırarak birbirine yedirin.

-Yağlı kağıt ile kapladığınız fırın kabına atıştırmalık bar karışımını düz bir şekilde yayın.

-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kenar kısımları altın sarısı renk almaya başlayana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

-Soğuduktan sonra arzu ettiğiniz şekilde dilimlediğiniz atıştırmalık barları günün her saatinde tüketin.

Mangolu kinoa tarifi





Malzemeler:

-1 su bardağı kinoa

-2 su bardağı su

-1,5 su bardağı süt

-1 adet mango

-1 su bardağı yaban mersini

Nasıl yapılır?

-l suda duruladığınız kinoayı bir tencereye aktarın ve suyu ekleyin. Yaklaşık 15 dakika, suyunu çekene kadar kinoayı haşlayın.

-Haşlanmış kinoayı, soğuk süt ile karıştırdıktan sonra servis kaselerine paylaştırın.

-Mangoyu, orta kısmındaki çekirdeğine denk getirmeden uzunlamasına kesin. Meyve bıçağının uç kısmıyla elde ettiğiniz yarım parça üzerinde boyuna ve enine kesikler atın.

-Mangoyu kabuğundan iç tarafa doğru ittirerek elde ettiğiniz meyve küplerini keserek çıkartın. Çekirdeğini aldıktan sonra meyvenin diğer yarısına da aynı işlemi uygulayın.

-Yıkadığınız yaban mersini ve mango parçalarını sütlü kinoa karışımına ekledikten sonra bekletmeden servis edin.

Kabak cipsi





Malzemeler:

-4 adet orta boy kabak

-2 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

-2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

-1 çay kaşığı deniz tuzu

-1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber

Nasıl yapılır?

-Bol suda yıkayıp, kuruladığınız kabakları olabildiğince ince zar gibi halka halka dilimleyin. Gerekirse özel bir rende ya da aparat kullanın.

-Aynı zamanda eşit olarak pişmeleri ve içlerindeki suyu bırakmaları için kabakların fırın tepsisinde üst üste gelmemesi çok önemli.

-Bunun için iki adet fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın. Kabak dilimlerini tek sıra olacak şekilde dizin.

-Üzerlerine bir fırça yardımıyla ayçiçek yağı sürün. Toz parmesan serpiştirin. Deniz tuzu ve kırmızı toz biber ekleyin.

-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

-Kalorisi çok daha düşük olan kabak cipsini, sevimli bir atıştırmalık olarak arzu ettiğiniz her yerde ve saatte tüketin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Kakaolu yulaf kepeği topları





-7 adet hurma

-3 adet gün kurusu kayısı

-1 adet küçük boy muz

-2 çay bardağı yulaf kepeği

-4 yemek kaşığı dövülmüş fındık (kavrulmamış)

-1 tatlı kaşığı kakao

-2 yemek kaşığı süt

-2 çay kaşığı tarçın

Nasıl yapılır?

-Hurmalarınız çok kuruysa işe hurmaları yumuşatarak başlayın.

-Bir kasenin içine hurma ve sıcak suyu koyun. Yaklaşık 6-7 dakika bekletikten sonra suyun içinden çıkarın.

-Yumuşayan hurmaların çekirdeklerini çıkarın.

-Günkurusu kayısıları minik minik doğrayın.

-Hurma, muz, süt ve kayısıları rondodan geçirin.

-Ardından içerisine yulaf kepeği, tarçın ve kakao ilave ederek birkaç kez daha rondoyu çalıştırın.

-Son olarak içerisine fındıkları ekleyerek bir kaşık yardımıyla birbirine yedirin.

-Elinizi hafifçe ıslatın ve hazırladığınız harçtan minik parçalar alarak yuvarlayın.

-Tüm harca bu işlemi uygulayın ve bittikten sonra bir tabağa alın ve buzdolabında soğumaya bırakın. Birkaç saat sonra çıkarıp afiyetle yiyin.