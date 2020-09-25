Aydın kestanesine Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Yerel ve ulusal değerlerimizin uluslararası platformda adının geçmesi bizim için büyük bir gururdur. Aydın Kestanesi artık tüm dünya tarafından bilenecek ve uluslararası pazarda yerini alacaktır. Böylece Aydın Kestanesi’nin kalitesi ve buna bağlı olarak fiyatı da artacaktır" dedi.

AB Coğrafi işaret başvurusu hazırlıkları aşamasında coğrafi işaret danışmanlığını yürüten Huriye Özener’e, desteğini eksik etmeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini ileten Çondur, Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescil edilen Aydın kestanesinin ülkemize ve Aydın’a hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada “Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısından sonra 'Aydın Kestanesi de Avrupa Birliği’nde coğrafi işaretimiz olarak tescil edildi. Aydın kestanesine sahip çıkan Aydın Ticaret Borsamızı yürekten tebrik ediyorum” diye belirtti.

Aydın’ın ilinin önemli tarımsal ihracat ürünlerinin başında gelen Aydın Kestanesi’nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret olarak tescil edilmesi, ürünün katma değerini artıracak, Aydın’a has özelliği korunacak, yurt içi ve yurt dışı pazarlarında satış kolaylığı sağlayacak.