Dünya Kadınlar Günü'nde dünya kadınları İstanbul'da

Dünyanın her yerinde çok büyük kitlelere hitap eden dünyanın en üst seviyedeki kadın idol zumba duayeni Amerikalı Zes Gina Grant ve zumbanın gözbebeği dünya starı Zj Mauricio’nun katılımıyla gerçekleşecek olan bu festivalde kadınlar zumba ile harekete geçerek kadının özgürlükçü ruhunu ön plana alacak seslerini sosyal medyadan tüm dünyaya duyuracaklar.

Her gün 3 milyon kişinin yaptığı zumba fitness egzersizinin insanların ruhsal, bedensel sağlıklarına iyi geldiği kanıtlanmış durumda.

2. International İstanbul Zumba Festivali kapsamında gerçekleşecek olan bu etkinliklerde yaklaşık 26 saat boyunca katılımcılar hem spor yapacak hem de eğlenecekler.

Sizler de bu heyecanı yaşamak istiyorsanız herkese açık olan bu etkinliğe katılabilirsiniz.